Le quitan el salario: la noticia que involucra a Michaell Chirinos y sorprende a todos en Honduras

José García tocó las partes íntimas de Michaell Chirinos durante el empate 0-0 entre Olimpia y Lobos UPNFM. El defensor fue expulsado del partido tras la revisión del FVS (Football Video Support).

La Comisión de Disciplina no le perdonó el gesto y le impuso una sanción de 5 partidos y una multa de 6,000 lempiras al futbolista. Con esta medida, esperan que García y otros jugadores no repitan este tipo de conducta.

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La situación empeoró para García, ya que dentro de la institución se tomó una decisión más severa: le reducirán su salario.

El otro castigo a José García por su gesto hacia Michaell Chirinos

Darío Cruz, vicerrector de los Lobos de la UPNFM, confirmó que reducirán el 30% del salario de José García tras el incidente con Michaell Chirinos. Además, la multa de 6,000 lempiras impuesta al club será descontada de su salario. Esta sanción se suma a los 5 partidos de suspensión que le impuso la Comisión de Disciplina.

El gesto de José García le ha costado caro. Recordemos que el jugador salió de Olimpia en términos conflictivos con Eduardo Espinel y ahora se ve envuelto en esta polémica.

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Datos clave:

José García fue sancionado con 5 partidos de suspensión por tocar las partes íntimas de Michaell Chirinos .

fue sancionado con 5 partidos de suspensión por tocar las partes íntimas de . Darío Cruz, vicerrector de los Lobos de la UPNFM, confirmó que reducirán el 30% del salario de José García.

Además, la multa de 6,000 lempiras impuesta al club será descontada de su salario.

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