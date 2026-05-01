Este viernes, José Moyo Contreras dio la noticia del año en Guatemala tras haber anunciado su retiro como profesional. El ídolo de Comunicaciones le pone fin a su larga y exitosa trayectoria a los 40 años de edad. En medio de este anuncio, el Fantasma Figueroa podría darle un duro golpe.

Este domingo, los Cremas se juegan la clasificación a las semifinales de la Liga Nacional. El conjunto blanco perdió la ida contra Antigua GFC por 3-2 y tiene que revertir el resultado en el Cementos Progreso este sábado.

Moyo Contreras no sería convocado en su último partido profesional

Según la información de Infinito Blanco, hay grandes posibilidades de que el Fantasma Figueroa decida no convocar al Moyo Contreras en lo que sería su despedida en cancha con los aficionados cremas. Significaría un duro revés para uno de los máximos ídolos del club.

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Inesperadamente, Comunicaciones aún no dio a conocer la lista de convocados para el partido de este sábado. Esto generó mucha incertidumbre entre los aficionados, ya que es algo que se realiza habitualmente el día anterior a cada juego de los Cremas.

A esta intriga, hay que sumarle que el Moyo Contreras no fue convocado en los dos últimos encuentros. No estuvo en la jornada final contra Malacateco y tampoco fue convocado para el partido de ida en el Estadio Pensativo frente a Antigua.

Sería un gran golpe para el ídolo crema no poder despedirse en la cancha por última vez con la afición blanca. En las redes sociales, los aficionados de Comunicaciones no tardaron en mostrar su enojo contra el Fantasma por la decisión que tomaría este sábado.

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En síntesis