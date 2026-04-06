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El brutal castigo que tiene que cumplir José García tras tocarle las partes íntimas a Michaell Chirinos

José García fue expulsado por tocar donde no debía a Michaell Chirinos y esto ha decidido la Comisión de Disciplina.

José Rodas

Por José Rodas

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José García se fue expulsado en el partido contra Olimpia.
José García se fue expulsado en el partido contra Olimpia.

¡Ya hay castigo! José García, defensor de los Lobos UPNFM de la Liga Nacional de Honduras, ha recibido su sentencia luego de una acción de la que se ha hablado mucho en los últimos días.

García fue expulsado por tocar las partes íntimas de Michaell Chirinos en el empate 0-0 de la jornada 15. El FVS/VAR intervino en la jugada y llamó al árbitro para que le sacara la tarjeta roja.

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El gesto ha causado mucha especulación, pero la Comisión de Disciplina del fútbol deHonduras ha dado a conocer el castigo a José García.

La brutal sanción a José García

A partir de la jornada 15, García ha comenzado a cumplir su castigo: “Sancionar al jugador José García, del CD UPNFM, con cinco (5) partidos de suspensión”, es lo que indica la Comisión.

Estos encuentros están distribuidos en tres por la roja directa derivada de su conducta ofensiva contra su rival, un partido por la reincidencia y uno adicional por el incumplimiento del periodo de situación condicional.

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Además, tendrá que pagar 6 mil lempiras por su acción. El fuerte castigo tiene como objetivo que este tipo de conductas no se repitan, ni por parte de García ni de ningún otro jugador.

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Datos clave

  • José García tocó las partes íntimas a Michaell Chirinos y se fue expulsado en la jornada 14 en el Olimpia vs Lobos UPNFM
  • Cinco partidos se suspensión le aplicó la Comisión de Disciplina a García por su gesto.
  • Además tendrá que pagar 6 mil lempiras de su bolsillo para que esto no se vuelva a repetir con él ni con nadie.
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