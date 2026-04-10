Michaell Chirinos no se guarda y hace impensada recomendación a Real España tras la renuncia de Jeaustin Campos: “La gente se va a acordar”

Jeaustin Campos anunció de forma inesperada su renuncia como entrenador de Real España, provocando una sacudida en el fútbol hondureño, debido al buen momento que atraviesa el club aurinegro.

Hoy, Michaell Chirinos fue consultado sobre la decisión del estratega tico provocada por decisiones arbitrales que, para Campos, están marcadas de polémica.

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El jugador del cuadro Merengue fue claro al asegurar que el FVS está ayudando a la mejora del fútbol hondureño y consideró que Campos debe asumir la responsabilidad de lo dicho.

“El profe (Jeaustin Campos) tiene su responsabilidad en cada palabra, sabe por qué lo dice. La tecnología me encanta, si hay que corregir errores con el FVS”, comenzó diciendo Chirinos en conferencia ante los medios.

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Chirinos también opinó que Real España está siendo dirigido por un buen cuerpo técnico y que el anuncio de Jeaustin Campos podría afectar al plantel, pero que mucho depende de la mentalidad de sus jugadores.

“Depende de la mentalidad de los jugadores que hay dentro del campo, en la institución, Real España está dirigido por un buen cuerpo técnico, lástima que renunció, pero es parte de la carrera de una institución. Cada quién decide, cada quién se queja de lo conviene, el profe tomó su decisión y hay que respetarla”, dijo.

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En ese contexto, recordó que Olimpia también atravesó por la misma situación cuando Eduardo Espinel anunció su renuncia tras la goleada ante Génesis.

“Cuando nos tocó a nosotros, hicimos todo lo posible para que el profe no renunciara porque sabíamos que era un partido que al final la gente se va a acordar que levantemos la copa”, sentenció.

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De momento, la renuncia de Campos sigue vigente, pero la directiva del club sampedrano sostendrá extendidas reuniones para convencerlo de que continúe en el cargo.