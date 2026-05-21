Marathón vs. Motagua EN VIVO: minuto a minuto de la final de ida del Clausura 2026 en Honduras

Marathón recibe a Motagua en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Se juegan los primeros 90 minutos de final.

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EN DIRECTO| Marathón y Motagua se enfrentan por la final de ida del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Marathón y Motagua se enfrentan este jueves en el partido de ida de la gran final del torneo Clausura hondureño. El encuentro pone frente a frente al técnico argentino Pablo Lavallén y al español Javier López.

Ambos clubes pertenecen a los “cuatro grandes” del fútbol del país, junto al Olimpia y al Real España.

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El equipo verde busca su décima copa. Su último título lo consiguió en 2018, precisamente ganándole al Motagua.

Lavallén, quien dirige al club desde junio de 2025, intentará coronarse campeón tras quedarse a las puertas del título el año pasado, en el centenario del equipo. Marathón llegó a la final tras vencer a Real España y Olimpia en la fase decisiva.

Por su parte, el Motagua llega con el objetivo de levantar su copa número 20. El técnico Javier López asumió el banquillo en agosto de 2025 tras la salida de Diego Vázquez, quien ganó seis títulos con el club.

El equipo azul clasificó directo a las semifinales tras quedar segundo en la tabla regular y luego dejó en el camino a Génesis y Olancho.

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¿A qué hora juegan la final de ida Marathón vs. Motagua?

El Marathón dio a conocer que el juego está programado para dar inicio a las 8:00 de la noche (hora de Honduras).

¿Por dónde ver la final de ida Marathón vs. Motagua?

El juego será transmitido por el canal, app y web de Deportes TVC, además podrás seguir el minuto a minito a través de Fútbol Centroamérica.