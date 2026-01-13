Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón

El torneo recién finalizado torneo Apertura dejó como campeón a Olimpia. El León alcanzó la Copa 40 y un nuevo bicampeonato. Ahora ya toca dar vuelta a la página y pensar en el Clausura 2026.
En Honduras han habido tres equipos muy protagonistas en el mercado, Olimpia, Real España y Motagua, estos tres han generado mucho eco con sus movimientos.
Los otros equipos también han movido fichas y aquí te dejamos un panorama de cómo avanza las altas, bajas y rumores de la Liga Nacional de Honduras.
Victoria
- Altas: Ninguno oficial.
- Bajas: Pablo Cacho, Jhon Jairo López (DT), Walter “Colocho” Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Segundo Granja (Colombia), Luis Franco (México) y Yair Delgadillo (México).
Juticalpa FC
- Altas: Ninguno oficial.
- Bajas: Nicolás López (Uruguay), Ramiro Rocca (Argentina), Luis Garrido, Shalton Arzú, Bryan Barrios y Elmer Güity.
- Rumores: Ilan Rappoport (Shao Jiang de la Liga de Macao)
Lobos UPNFM
- Altas: Jonathan Núñez.
- Bajas: German “Patón” Mejía, José Raúl García, Félix García, Pedro Gotay, Lesvin Medina, Enrique Vázquez, Ángel Fiallos, Óscar Loretto Barrios y Andy Hernández.
- Rumores: José García (Ex Olimpia)
Génesis Policía
- Altas: Manuel Gamboa (Panamá) y Walter “Colocho” Martínez.
- Bajas: Kevin Álvarez, Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar, Héctor Castellanos, Oliver Morazán y Moisés Rodríguez.
- Rumores: Allans ‘Chapeta’ Vargas (Ex Real Estelí), Bryan Félix
CD Choloma
- Altas: Carlos “Chato” Padilla (DT), Elver Flores (Panamá), José Mariano Pineda, Daniel Carten Bodden y Sonny Fernández.
- Bajas: Mario Martínez, Johnny Leverón, Selvin “Pibe” Guevara, Jorge Pineda (DT), Roberto López, Bryan Castillo, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Alain Santos, Axel Alvarado, Jeison Truque (Colombia), Yeison Mosquera (Colombia), Eli Palma y José Zamora (Colombia).
Platense
- Altas: Yoel Castillo, Rembrant Flores y Carlos Castellanos.
- Bajas: Carlos “Chuy” Pérez y Aldo Fajardo.
Olancho FC
- Altas: Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá), Carlos Argueta y Geisson Perea (Colombia), Clayvin Zúniga, Carlos Argueta y Geovany Martínez.
- Bajas: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Reynaldo Tilguath (DT), Carlos Small (Panamá), Yeer Gutiérrez, Edgar Benítez (Paraguay) y Alex López.
Marathón
- Altas: Axel Maldonado y Óscar Loretto Barrios.
- Bajas: Iván Anderson (Panamá).
- Rumores: Renovación de Henry Figueroa
Real España
- Altas: David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López, Exon Arzú y Wisdom Quaye.
- Bajas: Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Matías Rotondi (Argentina), Wesly Decas, Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carten Bodden, Bryan Félix y Darlin Mencía.
Motagua
- Altas: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Romario da Silva (Brasil), Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Yostin Obando, Aaron Barrios y Andy Hernández.
- Bajas: Jonathan Núñez, Yoel Castillo, Maicol Cabrera, Carlos Argueta y Sebastián Cardozo (Uruguay).
- Rumores: Onan Rodríguez (ex portero Real España) y se encuentra buscando un mediocampista en el mercado de fichajes para que juegue como ‘5’ .
Olimpia
- Altas: José Raúl García, Félix García y Moisés Rodríguez.
- Bajas: Edwin Solani, Kevin “Choloma” López, José García, Dereck Moncada y Marcos Montiel (Uruguay).
- Rumor: Jorge Álvarez puede irse a Alajuelense