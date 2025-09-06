Motagua pone de rodillas a Olimpia: el logro de 1.9 millones que presume ante toda Honduras; Real España y Marathón tampoco lo soportan

La salida de Diego Vázquez del banquillo ha llevado un cierto alivio a Motagua. Javier López ha venido a cambiar muchas cosas, pero hay algo que no puede modificar.

Y es que la afición del Azul Profundo se ha comportado a la altura, a pesar de que el comienzo en la Liga Nacional no fue lo que se esperaban.

El organismo que dirige el fútbol de Honduras dio a conocer la distribución de taquillas por club en el torneo Apertura 2025-26 y Motagua es el líder.

Luego de tres partidos jugados como local, el Ciclón ha ingresado 11,100 aficionados al estadio Nacional Chelato Uclés. Eso le ha dejado una ganancia de 1.9 millones de lempiras.

En segundo lugar, para sorpresa de muchos, no está Olimpia, es el Real España de Jeaustin Campos que ha metido al Morazán 6,019 aficionados, dejando una taquilla de 1.3 millones de lempiras.

Si seguimos impactados, tenemos que hablar de que Genésis Policía es el tercero, ya que ha llegado 6,108 aficionados que le ha dejado 1.06 millones de lempiras.

Olimpia está hasta el cuarto lugar y es algo que nadie esperaba, porque su afición siempre responde. De los 5,024 aficionados que entraron le han dejado 1.05 millones de lempiras de taquillas.

Por ahora este es el comportamiento de cada club. La Liga Nacional regresa el 10 y 11 de septiembre después de finalizada la actual fecha FIFA.

Así se jugará la jornada 8 de la Liga Nacional

Lobos UPNFM vs Olancho FC

CD Choloma vs Motagua

Real España vs Victoria

Platense vs Marathón

Olimpia vs Genésis Polícia