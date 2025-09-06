Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Motagua pone de rodillas a Olimpia: el logro de 1.9 millones que presume ante toda Honduras; Real España y Marathón tampoco lo soportan

Motagua ha recuperado la memoria y se encuentra en la cúspide. Este es el logro que presume ante toda Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua puede presumir de lo conseguido ante toda Honduras.
Motagua puede presumir de lo conseguido ante toda Honduras.

La salida de Diego Vázquez del banquillo ha llevado un cierto alivio a Motagua. Javier López ha venido a cambiar muchas cosas, pero hay algo que no puede modificar.

Y es que la afición del Azul Profundo se ha comportado a la altura, a pesar de que el comienzo en la Liga Nacional no fue lo que se esperaban.

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

ver también

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

El organismo que dirige el fútbol de Honduras dio a conocer la distribución de taquillas por club en el torneo Apertura 2025-26 y Motagua es el líder.

Publicidad

Luego de tres partidos jugados como local, el Ciclón ha ingresado 11,100 aficionados al estadio Nacional Chelato Uclés. Eso le ha dejado una ganancia de 1.9 millones de lempiras.

En segundo lugar, para sorpresa de muchos, no está Olimpia, es el Real España de Jeaustin Campos que ha metido al Morazán 6,019 aficionados, dejando una taquilla de 1.3 millones de lempiras.

Publicidad

Si seguimos impactados, tenemos que hablar de que Genésis Policía es el tercero, ya que ha llegado 6,108 aficionados que le ha dejado 1.06 millones de lempiras.

Publicidad

Olimpia está hasta el cuarto lugar y es algo que nadie esperaba, porque su afición siempre responde. De los 5,024 aficionados que entraron le han dejado 1.05 millones de lempiras de taquillas.

Por ahora este es el comportamiento de cada club. La Liga Nacional regresa el 10 y 11 de septiembre después de finalizada la actual fecha FIFA.

Publicidad
Mientras Reinaldo Rueda no pone a jugar a Alexy Vega en Honduras, esta es la oscura realidad que tuvo que aceptar Juan Luis Anangonó

ver también

Mientras Reinaldo Rueda no pone a jugar a Alexy Vega en Honduras, esta es la oscura realidad que tuvo que aceptar Juan Luis Anangonó

Así se jugará la jornada 8 de la Liga Nacional

Lobos UPNFM vs Olancho FC

CD Choloma vs Motagua

Real España vs Victoria

Platense vs Marathón

Olimpia vs Genésis Polícia

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Estamos de vuelta”: Motagua lo echó por la puerta de atrás y sorprende
Honduras

“Estamos de vuelta”: Motagua lo echó por la puerta de atrás y sorprende

Javier López no se detiene y se asegura otro fichaje de gran potencial para Motagua, ¿Alajuelense en desventaja?
Honduras

Javier López no se detiene y se asegura otro fichaje de gran potencial para Motagua, ¿Alajuelense en desventaja?

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

De Nayib Bukele al Bolillo Gómez, la promesa para ir al Mundial 2026
El Salvador

De Nayib Bukele al Bolillo Gómez, la promesa para ir al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo