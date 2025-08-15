Es tendencia:
Julián Martínez recién aterriza en el equipo de Vinicius y ya enfrenta enorme problema que tiene a Honduras al borde del colapso

Julián Martínez llegó a Portugal y ya tiene su primer gran problema que vuelve loco a los fanáticos del Alverca FC, equipo de Vinicius.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Julián Martínez tiene su primer problema en Portugal.
Julián Martínez dejó Olimpia para vivir su primera experiencia en Europa con el Alverca FC, equipo de Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid.

Ni bien llegó a Portugal el defensor de 21 su técnico lo considera como uno de los titulares para la temporada, pero ha sufrido su primer problema.

Fue pupilo de Reinaldo Rueda, se hizo rico y compró un club por 10 millones de euros; ahora ficha a joya de la selección de Honduras

ver también

Fue pupilo de Reinaldo Rueda, se hizo rico y compró un club por 10 millones de euros; ahora ficha a joya de la selección de Honduras

¿Qué está pasando con Julián Martínez en el Alverca FC?

El hondureño aterrizó esta semana en Portugal para su presentación y pasar los éxamenes médicos, ya firmó su contrato por cuatro años con uno más opcional.

Se esperaba que para este fin de semana contra el Sporting Braga hiciera su debut oficial, pero todo ha dado un giro inesperado.

Fútbol Centroamérica, con información de primera mano, ha conocido que Julián Martínez no podrá hacer su debut este fin de semana.

El problema radica en que el permiso de trabajo no ha sido completado, ya que hubo una demora y la liga portuguesa no recibió los papeles a tiempo.

Julián Martínez no podrá debutar en la primera división de Portugal este fin de semanas.

Alverca FC hizo todo lo posible para tener los documentos en regla, pero al final no pudo ser y Martínez tendrá que esperar a la próxima jornada.

Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

ver también

Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

Custódio Castro, DT del equipo, quería contar ya con Julián para el juego contra Braga, pero todo se ha retrasado y podrá ser hasta la 25 de agosto cuando visiten al CF Estrela da Amadora.

