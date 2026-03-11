Kadir Barría lo que tanto buscaba y que lo podría acercar a la Selección de Panamá

El delantero panameño Kadir Barría volvió a destacar en el fútbol brasileño tras firmar una actuación brillante en la Copa Rio Sub-20, donde fue una de las figuras en la contundente victoria de Botafogo Sub-20 por 9-0 frente a Resende FC.

ver también El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

El atacante canalero rompió su sequía goleadora, que se mantenía desde el mes de enero, al aparecer muy temprano en el partido. Apenas al minuto 2, Barría abrió el marcador con una definición certera y, cuando el encuentro aún se acomodaba, volvió a hacerse presente en el minuto 10 para ampliar la ventaja de su equipo con su segundo tanto de la noche.

El aporte del panameño no se limitó únicamente a los goles. Durante el desarrollo del encuentro también participó en la jugada del tercer gol del Botafogo, contribuyendo con una asistencia que confirmó su protagonismo en una de las actuaciones más dominantes del conjunto carioca en el torneo juvenil.

Este doblete tiene un valor especial para Barría, ya que recupera confianza en un momento clave de la temporada. Su último gol antes de este partido había sido con la Selección de Panamá durante un partido amistoso, por lo que volver a celebrar con su club representa un impulso importante en su crecimiento.

El rendimiento del delantero también llega en un momento estratégico para mantenerse en el radar del seleccionador nacional Thomas Christiansen, quien analiza alternativas para los próximos compromisos internacionales, incluyendo los amistosos frente a Selección de Sudáfrica programados para este mes.

ver también El mensaje de la FIFA para Panamá a 100 días del Mundial 2026 que toma por sorpresa al equipo de Thomas Christiansen

Con actuaciones como esta, Kadir Barría busca consolidarse dentro de Botafogo y seguir sumando argumentos para aspirar a un lugar en el proceso de la selección canalera. Su objetivo a largo plazo es claro: mantenerse en la órbita del equipo nacional y luchar por un puesto en la lista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Publicidad