Machillo Ramírez lo quiere: Alajuelense está “negociando” para cerrar a una figura de Selección

Óscar Ramírez está interesado en renovar a Fernando Piñar, una pieza importante dentro de Alajuelense y un jugador que también ha logrado meterse en el radar de la Selección de Costa Rica.

De hecho, vale recordar que el defensor había sido citado por la Tricolor, pero una lesión lo dejó fuera de la convocatoria en noviembre de 2025.

La continuidad de Fernando Piñar en Alajuelense

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el defensor Fernando Piñar se encuentra actualmente en negociaciones para renovar su contrato con Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez.

“Fernando Piñar se encuentra negociando su renovación de contrato con Liga Deportiva Alajuelense. Esperan cerrarlo próximamente”, compartió Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el reporte, ambas partes esperan cerrar el acuerdo en los próximos días, lo que permitiría que el jugador continúe ligado al club rojinegro.

Registros de Fernando Piñar en Alajuelense

Fernando Piñar ha tenido una participación constante con Liga Deportiva Alajuelense desde su llegada al club.

Con la camiseta rojinegra suma 72 partidos disputados, en los que además ha aportado 3 goles y 6 asistencias.

