Joel Campbell atraviesa uno de los momentos más complicados desde que pertenece a la Liga Deportiva Alajuelense. El ofensivo rojinegro no es titular para Machillo Ramírez y es uno de los más reprobados por los aficionados manudos.

El ex Arsenal tiene contrato hasta mitad de año. A tres meses de que finalice dicho vínculo, hay más dudas que certezas sobre una posible renovación. Uno de los puntos que más pesa en Alajuelense es su salario, ya que recibe una cifra cercana a los 20 mil dólares.

Este monto es uno de los más altos del fútbol nacional. Justamente el que habló sobre dicho jugador, de manera indirecta, es Paulo Wanchope. El referente de la Selección de Costa Rica hizo mención a este número y comentó que no sería ni su tercera opción.

ver también “Hubo un acercamiento”: Paulo Wanchope confiesa que otro grande de Costa Rica lo buscó antes de su vuelta a Saprissa

Paulo Wanchope y una polémica indirecta contra Joel Campbell

“Hay jugadores que ganan 15 mil, 20 mil dólares, que yo en lo personal ni haciendo tres equipos lo elijo“, opinó el ex DT del Deportivo Saprissa sobre un filazo que si bien no tiene nombre propio Joel Campbell es uno de esos futbolistas.

Tweet placeholder

Y es que en la actualidad, Joel Campbell, ni siquiera es primera opción de recambio para el técnico de Alajuelense. Es el mismo análisis que tiene Chope. En lo que va del 2026, el Machillo Ramírez lo utilizó en 11 oportunidades, apenas cuatro fueron de titular (dos por el Torneo de Copa).

Publicidad

Publicidad

Este martes, Campbell apenas sumó nueve minutos en el empate de Alajuelense contra LAFC por los octavos de final de la Concachampions. Además, el último fin de semana, ni siquiera ingresó en la victoria de la Liga por 1-0 contra San Carlos.

En resumen

Joel Campbell percibe un salario mensual cercano a los 20 mil dólares en Alajuelense.

percibe un salario mensual cercano a los en Alajuelense. El contrato de Campbell con el club manudo finaliza a mitad de este año .

con el club manudo finaliza a . El técnico Machillo Ramírez alineó al delantero como titular solo cuatro veces en 2026.