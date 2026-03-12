Paulo Wanchope dejó de ser el director técnico del Deportivo Saprissa precisamente en agosto de 2025. El entrenador fue destituido por la directiva morada debido a que no cumplió con el objetivo de ser campeón tras perder la final con Alajuelense.
Después de esa final, Chope comenzó igualmente la nueva temporada con Saprissa. No obstante, luego de una derrota con Independiente de La Chorrera de Panamá, por Copa Centroamericana, decidieron terminar con su vínculo cuando apenas había dirigido siete partidos en el semestre.
Paulo Wanchope estuvo en diálogo con Alajuelense antes de llegar a Saprissa
Tiempo antes de que se concrete su llegada al conjunto tibaseño, Wanchope fue buscado por la Liga Deportiva Alajuelense. El ex DT lo confirmó este jueves en una entrevista con Tigo Sports.
“Fue cuando se fue el gerente deportivo español, Santamaría. Hubo un acercamiento. Me preguntaron la posibilidad de ir y yo estaba con eso de que quería dirigir“, reconoció el considerado ídolo de Herediano para ocupar el rol de gerente deportivo.
Y agregó: “En ese momento acepté escuchar por el proyecto que había ahí, pensaba que podía impulsar un buen proyecto. Después de que hablamos no sé qué pasó y se fueron por otro rumbo“.
Si se hubiese concretado su llegada a la Liga, Wanchope habría completado la lista de formar parte de los cuatro grandes de Costa Rica. Fue jugador de Herediano (también fue DT), dirigió a Cartaginés y lo mismo con Saprissa, donde ocupó el rol de DT y gerente deportivo.
