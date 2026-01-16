“Me tenía abrumado”: sacuden a Jeaustin Campos en Real España con la confesión que nadie esperaba y ficha por Olimpia

Real España perdió a uno de sus jugadores luego de que insistieron en la renovación. Jeaustin Campos quería que siguiera, pero decidió irse.

Olimpia aprovechó todo para fichar a Onan Rodríguez, que llega como competencia para Edrick Menjivar tras la salida de Andrés Salazar que regresa al fútbol de Colombia.

El propio Rodríguez ha dado declaraciones y ha contado cómo fue el proceso de su fichaje por Olimpia, dejando mal parado a Real España y su insistencia.

La confesión de Onan Rodríguez que sacude a Jeaustin Campos

“Todos los días me llamaban del Real España, y eso me tenía abrumado. Les dije que cuando tuvieran ofertas claras me hablaran. Cuando me las pusieron sobre la mesa, lo pensé bien y le pedí dirección a Dios, porque soy creyente.

Fue duro decirle adiós al Real España. Yo quería quedar campeón y darle esa alegría a la gente, pero hubo ciertas cosas a lo interno que no me gustaron. Por eso preferí dar un paso al costado”, dijo Rodríguez en una entrevista con Diario Diez.

De esta forma, Jeaustin Campos perdió a un jugador que quería seguir teniendo en Real España. En su reemplazo fichó a Pipo López.

