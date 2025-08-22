Es tendencia:
Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors

El estratega argentino siempre es recordado en Honduras y ahora ha sorprendido a Olimpia por lo que recibió en su país.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia recibe de Pedro Troglio una noticia que pone muy feliz a muchos.

Pedro Troglio está viviendo una etapa diferente en su carrera luego de ganar todo en Olimpia de Honduras.

El estratega ahora no disfruta de campeonatos como con el Viejo León, pero se ha ganado el cariño de la afición de Banfield, equipo que no pasa por su mejor momento económico en Argentina.

A pesar de eso, Troglio ha confirmado un plantel competitivo y en cinco jornadas ha ganado dos encuentros, empatado otro y perdido dos.

Su última presentación fue una gran remontada ante Estudiantes de La Plata, el “Taladro” lo perdía 0-2 en casa y una gran remontada en el segundo tiempo, con gol de Rodrigo Azumendi includo, les dio la victoria.

¿Qué premio ganó Pedro Troglio y que impacta a Honduras?

Ante esto, la Liga de Argentina condecoró a Pedro Troglio como el mejor entrador de la jornada cinco y todo gracias a la remontada.

“El Mejor DT de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura 2025 es Pedro Troglio que, con Banfield, pudo dar vuelta un 0-2 y se quedó con una victoria importantísima”.

Muchos en Honduras no esperaban esto con Pedro, ya que cierto sector de la afición le quita mérito a su trabajo en Olimpia por ser una liga de menor calibre.

Volviendo a Banfield, este domingo 24 de agosto tienen un reto mucho más grande, ya que les toca visitar La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors, un triunfo aquí los catapultaría a avanzar del octavo puesto que están en la tabla con 7 puntos.

