La selección de Honduras confirma al Inter Miami y Lionel Messi el revés que nunca esperó de David Ruiz

David Ruiz es la nota negativa de Honduras luego de la victoria 2-0 ante Nicaragua en las Eliminatorias de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

David Ruiz se va a perder varios juegos luego de lesionarse con Honduras.

Honduras dio un paso importante al vencer a Nicaragua 2-0 con goles de Romell Quioto y Alexy Vega.

La escuadra catracha es ahora líder de su grupo eliminatorio y los ánimos parecen cambiar en el entorno del equipo de Reinaldo Rueda.

Sin embargo, no todo fue alegría para la ´H´ ya que a mitad del encuentro ante los ´Nicas´ sufrió una muy mala noticia.

¿Qué mala noticia recibió Honduras ante Nicaragua?

La mala nota de la noche tuvo como protagonista al mediocampista, David Ruíz.

El volante que juega en el Inter Miami de la MLS ingresó como cambio en el segundo tiempo sustituyendo a Edwin Rodríguez, pero no finalizaría el encuentro.

El ´10´ del combinado hondureño salió lesionado al minuto 80 tras solo disputar 16 minutos de partido.

Ruíz, que llegó sin ritmo de partido a la primera ronda eliminatoria y le terminó pasando factura, tuvo minutos ante Haití pero anoche ante Nicaragua dejó a su equipo con un jugador menos.

Los primeros informes de parte del departamento médico de la Selección de Honduras apuntan a que sufrió una contractura en el isquiotibial derecho.

Pese a eso, debido a su reciente historial de lesiones, se presume que Ruíz estaría varias semanas de baja.

Es así como las alarmas en Honduras e Inter Miami se han encendido ya que todo apunta a que se perderá varios partidos del calendario.

Se debe apuntar que el catracho se lesionó en marzo y no volvió a aparecer en el equipo de Javier Mascherano hasta el ya mencionado encuentro de agosto.

Honduras se volverá a concentrar en poco menos de un mes de cara a los partidos ante Costa Rica y Haití de Octubre.

