La promesa de Nayib Bukele que ilusiona a todos en El Salvador de cara al Mundial del 2030

El nuevo presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, confirmó una de las noticias más importantes para el futuro del balompié nacional: existe una aprobación cercana a los 125 millones de dólares destinados a la intervención de 13 escenarios deportivos en El Salvador, como parte de un plan integral que busca transformar la infraestructura del fútbol salvadoreño.

Recién electo como titular del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Bukele detalló que este ambicioso proyecto se ejecutará en coordinación con el Gobierno de la República y el INDES, colocando a la infraestructura como uno de los ejes centrales de su gestión. El objetivo, según explicó, es sentar bases sólidas para el desarrollo deportivo a mediano y largo plazo.

El proyecto ambicioso de Yamil Bukele

Del total de escenarios a intervenir, cuatro serán multideportivos y nueve estarán destinados exclusivamente al fútbol. Entre los proyectos más llamativos sobresalen el estadio Quiteño y el estadio Barraza, que recibirán una intervención completa para convertirse en recintos modernos y funcionales para el alto rendimiento.

“El Quiteño y el Barraza serán escenarios majestuosos, para 19 mil o 20 mil aficionados, con grama natural”, aseguró Bukele, dejando claro que se busca elevar el estándar de los estadios principales del país y ofrecer mejores condiciones tanto para los futbolistas como para los aficionados.

En contraste, los otros siete escenarios futbolísticos contarán con grama sintética, una decisión estratégica que apunta a maximizar el uso de los recintos para las distintas categorías del fútbol nacional. “No es por gusto: necesitamos infraestructura. ¿Dónde van a jugar la femenina, la Sub-17, la reserva, las ADFA o la liga departamental? Si no hay estadios, no hay desarrollo”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de la FESFUT reconoció que las remodelaciones podrían generar incomodidades temporales, pero pidió comprensión al asegurar que se trata de una inversión estructural. “Esto es como arreglar una calle: hay molestias, tráfico y lodo, pero al final todos disfrutamos la obra terminada”, comparó, antes de sentenciar: “Sin escenarios deportivos de buen nivel, no se puede desarrollar el fútbol”.

