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Leandro Padilla irrumpe en Inter Miami con gesto que impacta a José Francisco Molina y a toda Honduras

El centrocampista hondureño dejó a todos sorprendidos con lo que hizo en un torneo que se disputa en Texas y levanta la mano para La H.

José Rodas

Por José Rodas

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Leandro Padilla con solo 16 años está logrando cosas de cracks con la academia del Inter Miami. Foto: MLS.
Leandro Padilla con solo 16 años está logrando cosas de cracks con la academia del Inter Miami. Foto: MLS.

Con tan solo 16 años, Leandro Padilla sigue demostrando su alto nivel dentro del campo con gestos técnicos que proyectan a un jugador con gran futuro en el Inter Miami en Estados Unidos y que beneficia a la Selección de Honduras.

Actualmente, Padilla se encuentra disputando la MLS Next Fest en Frisco, Texas, torneo el que anotó un golazo olímpico ante North Virginia Alliance que dejó a todos impactados.

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Cabe recordar que el hondureño fue uno de las sorpresas en la convocatoria de José Francisco Molina para el amistoso ante Perú en España y, aunque no llegó a debutar, su presencia pareciera ser el inicio de una época en La H.

Pese a su corta edad, Leandro Padilla juega para el Inter Miami Sub-19, donde ha dejado destellos que justifican sus llamados a la selección y no sería una sorpresa que aparezca para los próximos juegos amistosos de Honduras, uno de ellos ante Argentina.

De acuerdo a informes de scouts, Padilla cuenta con las características adecuadas para adaptarse al fútbol español de cara al futuro.

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Clasificados a la copa

Luego de obtener las victorias ante San Francisco Glens SC y ante el Houston Dynamo -en tanda de penales- el equipo de Padilla obtuvo la clasificación directa a la Copa MLS Next 2026.

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