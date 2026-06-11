Dani Turcios se olvida de Olimpia y firma como DT de inesperado club en Honduras

El exjugador hondureño asume un nuevo reto en los banquillos tras su paso por las reservas de Olimpia.

Dani Turcios asumió un nuevo reto en su carrera como director técnico, pasando página de su gestión como DT de reservas de Olimpia y tomar el mando de un inesperado club de la Liga de Ascenso de Honduras.

El legendario futbolista de la Selección de Honduras se convirtió en el nuevo director técnico del Club San Rafael de la segunda división y en el que tiene como objetivo alcanzar el título del Apertura para pelear por un cupo en la primera división.

ver también Marathón sacude el mercado de fichajes y suma delantero para pelear por la Copa Centroamericana

Turcios firmó con el equipo por un año para fortalecer el proyecto del equipo de El Pedernal, Francisco Morazán que sueña con llegar al máximo circuito en Honduras.

“Hoy damos la bienvenida al entrenaador que liderará a nuestro equipo en la temporada 2026-2027. Una nueva etapa comienza con trabajo, ilusión y la máxima ambición por seguir creciendo día a día. Todo reto comienza con pasos firmes, bienvenido, Dani”, escribió el club en Facebook.

Esta será la primera experiencia de Turcios como estratega de un equipo profesional tras haber tenido una destaca trayectoria en las inferiores del club Merengue y coronarse campeón en el Clausura 2023.

ver también Mientras Mourinho vuelve a sacudir al Real Madrid, uno de sus asistentes llega a la Liga Nacional de Honduras

De esta forma, Dani Turcios sigue los pasos de su excompañero de equipo Reynaldo Tilguath que hace algunas semanas fue anunciado como el nuevo director técnico del Deportes Savio de Copán.

Publicidad