Marathón vs. Olimpia: ¿Hay gol de visitante en la Gran Final de la Liga Nacional de Honduras 2025?

La Gran Final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras vuelve a poner frente a frente a Marathón y Olimpia, una rivalidad que no necesita demasiada presentación y que suele definirse por detalles. Con la ida en San Pedro Sula y la vuelta en Tegucigalpa, la serie se juega como se juegan las finales grandes: con tensión, estrategia y margen mínimo para el error.

En ese escenario, hay una pregunta que siempre aparece antes de que ruede la pelota y que cambia la manera de interpretar cada resultado: ¿hay gol de visitante?

ver también “Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

No hay regla de gol de visitante en la final del Apertura 2025

En la Gran Final entre Olimpia y Marathón no se aplica el “gol de visitante” como regla de desempate: los goles fuera de casa no valen doble ni dan ventaja extra. En caso de empate, el campeón se define bajo otros criterios.

¿Cómo se define el campeón si la serie termina igualada?

El reglamento para la final del Torneo Apertura 2025 marca este camino:

1) Puntos en la serie (ida + vuelta): el campeón es el que suma más.



el campeón es el que suma más. 2) Si empatan en puntos: se mira la mejor diferencia de goles en la Gran Final (el global).



se mira la (el global). 3) Si siguen iguales: se juegan 30 minutos extra (dos tiempos de 15) en la vuelta.



se juegan (dos tiempos de 15) en la vuelta. 4) Si no se rompe la igualdad: se define por penales (cinco por equipo y luego muerte súbita si hace falta).



ver también “No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje

¿Cuándo y dónde se juega la final del Apertura 2025?