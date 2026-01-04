Es tendencia:
Honduras

Marathón vs. Olimpia: ¿Hay gol de visitante en la Gran Final de la Liga Nacional de Honduras 2025?

Marathón y Olimpia se enfrentan en la final de ida de la Liga Nacional de Honduras Apertura 2025 y queda definido si vale o no el gol de visita.

Esto se sabe con el cambio de formato de la Liga Nacional y el gol de visitante en la final.
La Gran Final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras vuelve a poner frente a frente a Marathón y Olimpia, una rivalidad que no necesita demasiada presentación y que suele definirse por detalles. Con la ida en San Pedro Sula y la vuelta en Tegucigalpa, la serie se juega como se juegan las finales grandes: con tensión, estrategia y margen mínimo para el error.

En ese escenario, hay una pregunta que siempre aparece antes de que ruede la pelota y que cambia la manera de interpretar cada resultado: ¿hay gol de visitante?

No hay regla de gol de visitante en la final del Apertura 2025

En la Gran Final entre Olimpia y Marathón no se aplica el “gol de visitante” como regla de desempate: los goles fuera de casa no valen doble ni dan ventaja extra. En caso de empate, el campeón se define bajo otros criterios.

¿Cómo se define el campeón si la serie termina igualada?

El reglamento para la final del Torneo Apertura 2025 marca este camino:

  • 1) Puntos en la serie (ida + vuelta): el campeón es el que suma más.
  • 2) Si empatan en puntos: se mira la mejor diferencia de goles en la Gran Final (el global).
  • 3) Si siguen iguales: se juegan 30 minutos extra (dos tiempos de 15) en la vuelta.
  • 4) Si no se rompe la igualdad: se define por penales (cinco por equipo y luego muerte súbita si hace falta).
¿Cuándo y dónde se juega la final del Apertura 2025?

  • Final de ida: domingo 4 de enero de 2026, 4:30 pm, Estadio Olímpico (San Pedro Sula).
  • Final de vuelta: miércoles 7 de enero de 2026, 7:00 pm, Estadio Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa).

