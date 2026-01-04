Es tendencia:
“Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

Motagua ha comenzado a ser un fuerte protagonista en el mercado de fichajes en Honduras.

Motagua se va otra vez a Costa Rica y busca otro futbolista tras fichar a Alejandro Reyes del Sporting.
Motagua ya concretó dos fichajes para el 2026. Pablo Cacho y Alejandro Reyes ya firmaron su contrato con el Azul Profundo que buscará volver a tener el protagonismo que perdió en el año que recién finalizó.

Para eso el Ciclón ve en Costa Rica una oportunidad para reforzarse e iría a un club del cual enfrentó y lo eliminó de la Copa Centroamericana 2025.

¿Qué fichaje busca Motagua y que equipo de Costa Rica lo sufre?

De acuerdo a información del periodista Jafeth Moreno, Motagua tiene como alta prioridad fichar a Jesús Batiz, extremo de 26 años que ha brillado el último semestre con la camiseta del Cartaginés.

“El explosivo extremo hondureño, Jesús Batiz, es una prioridad para Motagua, de hecho de una lista de tres en ese puesto él es la primera opción.

Pero la oferta debe ser muy atractiva para que trabajen en su salida del Cartaginés, donde también cuentan con él.

Hoy está 50/50″, indica el comunicador hondureño.

En 27 partidos que disputó, Batiz anotó dos goles y brindó tres asistencias. Motagua lo tiene como prioridad.

“Las otras dos nacionalidades en cartelera es Brasil y Panamá, en ese orden”, confirma Moreno.

