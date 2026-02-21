Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 antes del clásico entre Saprissa y Alajuelense por la Fecha 8

La Fecha 8 del Clausura 2026 de Costa Rica arranca este sábado 21 de febrero con todas las miradas puestas en el partido más atractivo del fin de semana: el Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, un duelo directo por zona de clasificación que puede mover el tablero del top 4.

El contexto le suma picante: Saprissa llega 4° con 12 puntos y Alajuelense 5° con 9, por lo que una victoria morada en Tibás no solo lo afirmaría entre los cuatro primeros, sino que también dejaría a la Liga más presionada en la pelea por meterse a semifinales.

Además, el domingo jugarán los de arriba: Herediano (puntero) y Cartaginés (escolta) también salen a escena, en una jornada que puede traer cambios tanto en la cima como en la zona de clasificación.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Así llegan los equipos tras 7 jornadas, con Herediano líder (16) y Cartaginés segundo (13); detrás se acomodan San Carlos (12) y Saprissa (12), mientras que Alajuelense (9) está obligado a sumar para no perder terreno.

Así se jugará Fecha 8

La jornada inicia este sábado con doble función y se completa el domingo con tres partidos, incluyendo la salida a escena del líder y su escolta.

Sábado

Sporting vs. Puntarenas – 6:00 p. m. | Tigo Sports

Saprissa vs. Alajuelense – 8:00 p. m. | FUTV

Domingo

Cartaginés vs. Liberia – 11:00 a. m. | FUTV

Pérez Zeledón vs. Guadalupe – 3:00 p. m. | FUTV

San Carlos vs. Herediano – 6:00 p. m | Tigo Sports