“No va a aceptar”: el ultimátum que le dejan a Eduardo Espinel previo al clásico de Olimpia vs. Motagua

Desde la perspectiva de Danilo Turcios, leyenda del fútbol hondureño, para que en Olimpia todo vuelva a la normalidad debe ganar el clásico ante Motagua por la jornada 7 del Clausura 2026.

En una entrevista para Deportes TVC, el exjugador de Olimpia y Motagua aseguró que en el club que dirige Eduardo Espinel no permitirán “nunca dos derrotas consecutivas”.

Dani Turcios también expuso que la plantilla de Olimpia está por encima del resto de clubes de Liga Nacional y se puede confirmar al revisar hombre por hombre.

Sumado a lo anterior, el ahora entrenador consideró que Motagua sigue sin ganar constancia con resultados intermitentes en lo que va del torneo.

Las palabras de Dani Turcios

Sobre el clásico

“Olimpia no va a aceptar jamás perder dos partidos seguidos, viene de perder un partido que dentro del presupuesto era ganable que es ante el Victoria. Lo único que le puede valer a Olimpia, por la grandeza de la institución es ganar para que todo vuelva a la normalidad”.

La diferencia de Olimpia con otros clubes

“La diferencia de plantillas a todas las demás, la de Olimpia es diferente, uno por uno Olimpia será un equipo que va a superar a todos los demás incluido a Real España, Motagua y Marathón. Edwin Rodríguez, José Mario Pinto y Jorge Álvarez, encontrar algo similar a ellos, es muy difícil”.

Sobre Jefryn Macías

“Jefryn Macías es un buen jugador, juega bien, pero tampoco puedes decir que es el motor de Motagua porque todavía no llega a ese nivel, para el peso de un jugador debes ver cuántos goles y asistencias tiene”.

Motagua no logra constancia

“Motagua es un equipo intermitente, no ha logrado establecer una idea, a veces vemos sea inestabilidad que tiene, vemos que gana 5-0 y luego saca un empate ante Marathón. Está en esa irregularidad que no alcanza estabilidad futbolística. No es como Olimpia que comienza a ganar y no suelta el primer lugar”.