Honduras

Olimpia vs. Motagua: a qué hora juegan y cómo ver el clásico por la Fecha 7 del Clausura 2026

Olimpia y Motagua se enfrentan sabiendo que Real España sigue siendo el lider indiscutido, la lucha será por la segunda plaza.

José Rodas

Por José Rodas

Olimpia recibe a Motagua por la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tiene su partido más esperado este fin de semana: Olimpia y Motagua vuelven a cruzarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en un duelo que suele mover la tabla, encender la ciudad y marcar tendencia para lo que viene. Con ambos metidos en la pelea de arriba —y con antecedentes recientes muy calientes— el clásico capitalino aparece como un examen de carácter, ritmo y contundencia.

Además, el contexto lo hace todavía más picante: Olimpia llega con la necesidad de recuperar terreno tras su último tropiezo, mientras que Motagua pretende consolidarse en la zona alta y dar un golpe en la casa del eterno rival. La mesa está servida.

Cuándo juegan Olimpia vs. Motagua

El clásico de Honduras entre Olimpia vs. Motagua se jugará:

  • Día: domingo 22 de febrero de 2026
  • Hora: 5:15 p.m. (Honduras)
  • Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)

Cómo ver EN VIVO el clásico de Honduras

El clásico entre Olimpia vs. Motagua se podrá ver en Deportes TVC.

Cómo llega Olimpia

Olimpia llega al clásico con la presión natural de su historia, pero también con una motivación extra: viene de caer 2-1 en La Ceiba por la jornada 6 y necesita responder en casa.

En la tabla, aparece en zona alta, aunque por detrás del líder Real España y con margen corto entre los perseguidores (lo que hace que el clásico sea clave para el “envión” anímico y la pelea por puestos).

Cómo llega Motagua

Motagua llega con sensaciones más estables: empató 1-1 ante Marathón en la jornada 6 (otro partido exigente), y eso le permitió mantenerse bien posicionado en la parte alta.

En la tabla, aparece como uno de los principales perseguidores, en el pelotón que busca no perderle pisada al líder.

Quién es el árbitro de Olimpia vs. Motagua

El árbitro que va a dirigiri el Clásico entre Olimpia y Motagua es Armando Castro y lo acompañaran:

  • Asistente 1: Shirlye Perelló
  • Asistente 2: Kevin Zepeda
  • 4to árbitro: Said Martínez
  • Asesor Wilson Matute

Así está el historial entre Olimpia y Motagua

Según Diario Diez, el clásico capitalino llega a esta edición con estos números en el historial general:

  • Clásicos disputados: 289
  • Olimpia: 111 triunfos
  • Motagua: 63 victorias
  • Empates registrados: 115
  • Diferencia: 48 triunfos a favor de Olimpia 
