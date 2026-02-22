No da tregua: El Fantasma Figueroa se mantiene firme en su decisión después de la derrota de Comunicaciones contra Aurora

En el Estadio Guillermo Slowing, Aurora dio un golpe de autoridad al imponerse 2-0 a Comunicaciones en la continuidad de la octava jornada del Torneo Clausura 2026, resultado que mantiene al rojo vivo tanto la lucha por el liderato como la pelea por la permanencia. Todo esto, en la antesala de una nueva edición del Clásico Nacional frente a Municipal, que ahora encuentra a los cremas bajo presión.

El equipo militar pegó primero y supo administrar la ventaja. Al minuto 26, Diego Ruiz encontró el espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador. Fue un gol que cambió el ritmo del encuentro y obligó a los albos a remar contracorriente en un escenario siempre complicado.

Comunicaciones intentó reaccionar, pero careció de claridad en los últimos metros. La falta de contundencia y los errores puntuales volvieron a pasar factura. Aurora, ordenado y disciplinado, resistió los embates y esperó el momento justo para liquidar el compromiso.

Ese momento llegó en el 90+3, cuando Jonathan Arévalo, con apenas segundos en el campo, culminó un contragolpe letal, aprovechando también una mala salida de Fredy Pérez. El tanto sentenció el partido y desató la celebración militar ante su afición.

El Fantasma Figueroa en silencio

Sin embargo, la nota negativa volvió a tener como protagonista al técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien una vez más se marchó sin brindar declaraciones. El estratega repitió la conducta que ya había mostrado en jornadas anteriores, tanto en condición de local como de visitante, incluyendo el reciente triunfo ante Mictlán.

Figueroa, fiel a su historial polémico —recordado también por su cruce con periodistas en Quetzaltenango tras el duelo ante Xelajú—, mantiene su silencio en momentos clave. Ahora, todas las miradas apuntan al miércoles, cuando tras el Clásico ante Municipal se espera que finalmente dé la cara y explique el momento que vive Comunicaciones en un torneo que no da tregua.