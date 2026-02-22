No lo quieren: Los aficionados de Comunicaciones señalan al culpable de la derrota contra Aurora

Aurora volvió a sacudir el tablero del Torneo Clausura 2026 al imponerse 2-0 a Comunicaciones en la octava jornada. El resultado no solo mantiene encendida la lucha por el liderato y la permanencia, sino que también calienta el ambiente previo al Clásico Nacional frente a Municipal, donde las miradas apuntan nuevamente al arco crema.

El primer golpe llegó al minuto 26, cuando Diego Ruiz encontró el espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador. Fue un tanto que silenció a la parcialidad alba presente en Amatitlán y que comenzó a inclinar la balanza a favor de los militares.

Cuando el partido agonizaba, al 90+3, apareció Jonathan Arévalo, quien con apenas segundos en el terreno de juego culminó un contragolpe letal. La acción se vio favorecida por una mala salida de Fredy Pérez, error que terminó por sentenciar el compromiso y desatar la frustración crema.

Fredy Pérez el señalado

La tensión no terminó con el pitazo final. Los aficionados de Comunicaciones que hicieron el viaje no dudaron en reclamarle al guardameta por su falla. Hubo intercambio de palabras y el propio Fredy Pérez respondió a los señalamientos, generando un momento incómodo durante la retirada del equipo hacia los camerinos.

El portero no atraviesa su mejor etapa. En los últimos torneos ha sido constantemente cuestionado por su rendimiento, incluso recibiendo abucheos en su propio estadio, situación que ha erosionado la paciencia de un sector de la afición que exige mayor seguridad bajo los tres palos.

Pese a las críticas, el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ha respaldado públicamente a su arquero, manteniéndolo como titular desde su llegada al banquillo crema. Todo indica que la confianza se mantendrá para el duelo del miércoles ante Municipal, un escenario de máxima exigencia donde Pérez tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse.