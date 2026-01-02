Cómo se define el campeón del Apertura 2025 en Honduras: así se juega la final Olimpia vs. Marathón

La final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entre Olimpia y Marathón se disputa en una serie de ida y vuelta. Es decir: se juegan dos partidos y el campeón se define por lo que ocurra en el total de la eliminatoria, con criterios de desempate bien establecidos.

Un punto importante para entender la serie: Olimpia definirá como local. Esto se debe a que el formato premia la mejor posición en la tabla general de la fase regular, otorgándole a ese equipo el derecho de cerrar la final en casa.

Olimpia define de local: qué implica y por qué pasa

Que Olimpia defina de local significa que la ida se jugará en San Pedro Sula y la vuelta en Tegucigalpa. Y no es un detalle menor: en una final a dos partidos, cerrar en casa suele ser una ventaja deportiva desde lo práctico (viaje, ambiente, manejo de tiempos) y desde lo emocional.

Esa condición la obtiene por haber sido el equipo mejor ubicado en la tabla general durante la fase regular, criterio que el torneo usa para ordenar la final.

¿Hay gol de visitante en la final?

En esta final no se aplica la regla del gol de visitante como desempate. Los goles marcados fuera de casa valen lo mismo que los convertidos como local y no existe el “vale doble” en caso de igualdad.

¿Cómo se define el campeón? Los desempates, paso a paso

La Liga define al campeón siguiendo este orden:

1) Se mira quién suma más puntos en los dos partidos

Victoria: 3 puntos



Empate: 1 punto



Derrota: 0 puntos



Ejemplo: ganar uno y empatar el otro (4 puntos) alcanza para ser campeón.

2) Si hay empate en puntos, manda el marcador global

Si terminan con los mismos puntos, se pasa al criterio más conocido: la diferencia de goles en la serie, es decir, el marcador global sumando ida y vuelta.

3) Si también hay igualdad en el global, se juega alargue en la vuelta

Si el global no rompe el empate, la final se define con tiempo extra en el segundo partido: dos tiempos de 15 minutos.

4) Si persiste la igualdad, se define por penales

Si después del alargue siguen empatados, el campeón sale por tanda de penales (cinco por equipo y, si continúa igualado, muerte súbita).

¿Hay ventaja deportiva por tabla si empatan todo?

La tabla general sirve para ordenar la localía (por eso Olimpia cierra en casa), pero si la final termina igualada en puntos y marcador global, el título no se define por posición: se define en cancha con alargue y penales.

¿Cuándo y dónde se juegan las finales entre Olimpia y Marathón?

Final de ida: Marathón vs. Olimpia

Día: domingo 4 de enero de 2026

Hora: 4:30 p. m. (Honduras)

Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)



Final de vuelta: Olimpia vs. Marathón

Día: miércoles 7 de enero de 2026

Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)



