Denil Maldonado nunca lo esperó: LAFC deja un mensaje al hondureño durante la eliminatoria ante Real España

Sergi Palencia, futbolista de Los Ángeles FC, sorprendió al referirse a los futbolistas hondureños Alberth Elis, Denil Maldonado y Anthony “El Choco” Lozano en la previa de la eliminatoria de la Concachampions contra Real España.

El defensor español recordó la fuerza con la que Denil Maldonado encaraba cada partido o entrenamiento durante el año que estuvo jugando en la MLS con LAFC.

También destacó que coincidió con “El Choco” Lozano durante su etapa en el Barcelona B y aseguró que se trata de futbolistas humildes de los que puede referir únicamente cosas buenas.

Las palabras de Sergi Palencia

“Elis llegó cuando yo me fui, pero por supuesto que le seguí en años posteriores. Es un gran jugador, no hace falta que nos diga lo de la garra catracha, estuvimos con Denil Maldonado y madre mía, garra, fuerza, con todo, personalidad. Es un jugador que nos ayudó mucho ese año”, dijo Palencia.

“También coincidí con el Choco Lozano en mi época del Barcelona, son buenos jugadores, buenas personas, humildes y la verdad que seguí al fútbol hondureño en el Mundial que tuvo la oportunidad de clasificarse un par de veces mientras yo recuerdo. Solo puedo decir cosas buenas de esos jugadores y estas personas”, cerró.

Sobre el Real España

“Es un equipo muy fuerte, sobre todo cuando juegan de local. Se activa mucho tras pérdida, tiene buenos jugadores, va bien en el balón parado. Le tenemos mucho respeto, el ambiente será grande por la pasión que tiene el público hondureño, es increíble y lo conocemos”.

“La cancha está bien, no hay ninguna excusa, es verdad que te tienes que adaptar a este tipo de canchas, cuando iniciamos el entrenamiento estaba bien y ya luego se levantó un poquito y estaba muy complicado”.