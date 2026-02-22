“Papá de Alajuelense”: Luis Paradela comparte el sentir de todo Saprissa tras ganar el clásico y provoca a los manudos

El nombre de Luis Javier Paradela genera un grado de respeto que muy pocos futbolistas pueden presumir dentro del Deportivo Saprissa. En su primera etapa en San Juan de Tibás, el extremo cubano de 29 años fue campeón en los cuatro torneos nacionales que disputó, y ahora, tras regresar de su préstamo en la U. Craiova de Rumania, la afición morada se ilusiona con que sea uno de los caudillos de un nuevo ciclo ganador.

La noche del sábado, Paradela se robó todos los reflectores del fútbol de Costa Rica al marcar su primer gol desde su vuelta —el vigésimo sexto con la camiseta tibaseña— y nada menos que frente a Liga Deportiva Alajuelense, el eterno rival del Monstruo.

Con un cabezazo certero, abrió el camino del 2-1 con el que los dirigidos por Hernán Medford cortaron una racha de ocho clásicos sin triunfos y volvieron a celebrar ante su gente.

Paradela comparte el sentir del saprissismo

Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con mensajes sobre la actuación del explosivo atacante, elegido como la figura del encuentro. En su cuenta de Instagram, Paradela no dudó en compartir cada publicación en la que se lo mencionó, dejando claro que también vivió el clásico como un hincha más.

Una de las historias que reposteó Paradela (Instagram).

Así, a través de sus historias, el cubano reflejó el sentir de toda la afición morada, compartiendo frases como “Sí señores, volvió él. El terror de los manudos”, “Gracias Dios por Luis Paradela, esa hermosa sensación de ganarle a la Liga hacía falta”, “El verdugo manudo volvió” y hasta “Su nombre es Luis Javier Paradela, conocido como papá de Liga Deportiva Alajuelense”.

(Instagram).

“Extrañaba mucho jugar acá”

Además de los mensaje en redes sociales, Paradela también tomó la palabra tras el clásico. “Felicidad, alegría, satisfacción de saber que siempre las cosas llegan cuando uno las busca. Hay que tener un poquito de paciencia, feliz de poder anotarlo con esta linda afición en un clásico. Extrañaba mucho jugar acá”, declaró el cubano para los micrófonos de El Podcast de la Hinchada.