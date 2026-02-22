A Hernán Medford le preguntaron qué sentía tras ganarle al Machillo Ramírez y su respuesta sacó sonrisas hasta en Alajuelense

Hernán Medford al mando del Deportivo Saprissa expresó su satisfacción tras el triunfo 2-1 sobre la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez en el clásico nacional, resultado que confirma el buen momento de su equipo.

Este fue su tercer triunfo consecutivo en el campeonato, luego de imponerse también ante San Carlos y Municipal Liberia, y al sumar además dos victorias en el Torneo de Copa frente a Carmelita.

¿Qué dijo Hernán Medford tras ganarle al Machillo Ramírez?

Hernán Medford, destacó lo especial que fue imponerse ante Óscar Ramírez, a quien calificó como uno de los entrenadores más importantes en la historia del país.

“Es ganarle a uno de los mejores entrenadores de la historia del país y eso me halaga más y estoy muy contento. Y Óscar sabe que esto es fútbol y nos podemos tirar unos vinitos tranquilos, no pasa nada. Le gané a uno de los mejores“, comentó Hernán Medford para La Nación, con un poco de humor sacando sonrisas hasta a los más fieles seguidores de la Liga.

Medford aseguró que vencerlo le genera una satisfacción personal adicional, aunque dejó claro que todo queda dentro del fútbol, con respeto de por medio.

Hernán Medford celebra el clásico y destaca el trabajo del Deportivo Saprissa

Medford se mostró plenamente satisfecho tras el triunfo en el clásico, asegurando que su equipo fue superior tanto en el juego como en el marcador ante la Liga Deportiva Alajuelense.

“Estoy contento, porque es un triunfo que me alegra mucho. Fuimos mejores que Alajuela en fútbol y en el resultado y por eso salgo satisfecho. Los muchachos entendieron lo que entrenamos“, compartió Medford.

“Después de 20 años de no dirigir un clásico, fue importante para mí y lo dije el día de la conferencia; era un momento importante. Así fue, lo disfruté junto a la afición; es un partido de tres puntos, pero es diferente, es de orgullo y lo ganamos bien, sin ninguna objeción“, finalizó.