“Fractura”: Machillo Ramírez recibe la confirmación más temida sobre Fernando Piñar y este será su tiempo fuera de Alajuelense

Machillo Ramírez recibió la noticia que más temía tras el clásico en La Cueva: Fernando Piñar sufrió una lesión que lo dejará varias semanas fuera de Alajuelense.

Geronimo Heller

Geronimo Heller

Fernando Piñar será baja en LDA.
El clásico disputado en La Cueva dejó secuelas profundas en el mundo de Liga Deportiva Alajuelense. No solo por la pobre imagen futbolística y la derrota 2-1 ante Deportivo Saprissa, que complica seriamente el panorama en el Clausura 2026, sino también por la preocupación que se encendió en el cierre del partido con la salud de Fernando Piñar.

El lateral derecho de 24 años, que recién volvía a estar disponible para Óscar “Machillo” Ramírez tras dejar atrás una lesión muscular, ingresó sobre el final del encuentro.

“Solo robando”: Saprissa venció a Alajuelense y cuatro figuras de Machillo Ramírez estallaron con todo rumbo al camerino

En una pelota dividida, recibió un codazo de Orlando Sinclair a la altura del maxilar. Pese a los airados reclamos manudos, el árbitro Keylor Herrera consideró que la acción no ameritaba expulsión y resolvió con tarjeta amarilla para el delantero morado.

El duro golpe que sufrió Fernando Piñar (X).

El diagnóstico más temido

Tras el golpe, Piñar debió ser trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, ante el temor de una lesión ósea. Y este lunes por la mañana, mientras Saprissa todavía celebraba el triunfo, llegó el parte más temido en Alajuela.

Luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma. Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”, informó el periodista Kevin Jiménez en redes sociales, confirmando la baja de un titular indiscutidopara el Machillo.

¿Cuánto tiempo sin jugar?

En futbolistas profesionales, este tipo de fractura suele implicar un período de recuperación que ronda entre seis y ocho semanas si la consolidación ósea evoluciona sin complicaciones.

“Nada que nos sorprenda”: Kenneth Vargas dispara contra Saprissa y el arbitraje tras la derrota de Alajuelense

Muchos regresan utilizando una máscara facial protectora, siempre que no exista daño dental severo ni compromiso orbitofacial, algo que por ahora el cuerpo médico rojinegro sigue evaluando.

