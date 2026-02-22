Con una frase de Riquelme, Mariano Torres enloquece a Saprissa y golpea el orgullo de Alajuelense tras ganarle el Clásico

Deportivo Saprissa dio un golpe sobre la mesa en la noche del sábado al imponerse 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense. Con un gol agónico de Ariel Rodríguez de penal —sancionado a instancias del VAR—, los morados consiguieron su quinto triunfo consecutivo y treparon momentáneamente al segundo lugar del Torneo Clausura 2026, con 15 puntos.

Uno de los grandes protagonistas fue Mariano Torres, quien asistió a Luis Paradela con un centro quirúrgico para la primera anotación y le cedió la pena máxima al “Samurai”, que se convirtió en el tercer máximo anotador en Clásicos Nacionales. Una vez finalizado el partido, el capitán de la “S” se acercó a zona mixta y dejó un balance del triunfo, además de un particular recado al liguismo.

La frase de Riquelme que usó Mariano Torres para llenar de orgullo a Saprissa

Citando una de las frases más emblemáticas del último tiempo de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y amigo personal suyo, Torres resumió el impacto que tendrá el Clásico que ganaron con una contundente sentencia: “Más de la mitad del país mañana va a estar muy contenta”.

En mayo de 2021, en la antesala de un esperado Superclásico, Riquelme le dejó un mensaje al plantel que terminó surtiendo efecto, pues venció a River por penales (4-2) tras igualar 1-1 y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga: “Nosotros confiamos en ustedes, ahora denle una alegría a la gente. Los clásicos los ganan los que lo intentan; hay que dejar todo en la cancha. El lunes, más de la mitad del país tiene que estar contenta”, dijo el histórico “10”.

Para Torres, el Clásico merecía teñirse de morado

Mariano Torres dio también su punto de vista del encuentro: “Creo que nunca dejamos de insistir, de ir a buscarlo, de pensar en el arco rival. Hemos tenido opciones que tal vez no supimos concretarlas antes, pero bueno, finalmente llegó el segundo gol y creo que ganamos el Clásico merecidamente, que lo necesitábamos”.

“Necesitábamos ganar un Clásico en nuestra casa, nos da mucha confianza para seguir por este camino, nos posiciona bien arriba, que es donde queremos estar. Felices y contentos, pero esto todavía no terminó”, manifestó ante los micrófonos de la prensa, resaltando el impacto que ha tenido la llegada de Hernán Medford al banquillo.

“Bien, de la mejor manera. Creo que es un técnico que le ha dado mucho a la institución, que la conoce muy bien, y nos está ayudando a seguir de esta forma, que lo venimos haciendo muy bien, y él nos da también mucha tranquilidad para jugar y para hacerlo de la mejor manera”, cerró el argentino.