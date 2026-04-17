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Marathón en vilo: jugador sería baja en el mercado de fichajes y club grande de Honduras amenaza con arrebatárselo

El cuadro verdolaga atraviesa por una crisis deportiva que sigue sin resolverse y los rumores de salida ya comienzan a surgir en el cierre del Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Marathón tendría varias bajas de cara al próximo torneo de Liga Nacional. Foto: CD Marathón.
Marathón tendría varias bajas de cara al próximo torneo de Liga Nacional. Foto: CD Marathón.

Marathón no vive sus mejores momentos en el cierre del Clausura 2026, las constantes expulsiones y castigos a su entrenador, los actos de indisciplina y los resultados en el torneo no están siendo la mejor fórmula en la dinámica del cuadro sampedrano.

Conforme avanza el campeonato, se acerca el mercado de fichajes y los rumores de salida se comienzan a acrecentar en el equipo que dirige Pablo Lavallén de cara a la próxima temporada.

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Uno de los que no tiene garantizada su estadía en el “Monstruo Verde” es el argentino Brian Farioli, cuyo contrato termina al finalizar el torneo, según precisó el periodista Álvaro de la Rocha.

“Un club grande de Liga Nacional ya sostuvo primeros contactos con su campamento para abordar la posibilidad de su fichaje”, indicó de la Rocha.

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Al mismo tiempo, precisó que el club no le ha realizado una oferta de renovación al volante de 28 años, por lo que, los síntomas de salida son mayores tras haber sufrido un desgarro de ligamentos cruzados que lo dejaron fuera varios meses.

¿Y Francisco Martínez?

A esos rumores también se une el escenario de Francisco Martínez, quien a pesar de ser uno de los jugadores claves, no ha dado respuesta al club sobre su continuidad.

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A Martínez se le vence el contrato en junio de 2026. Motagua y Olimpia están atentos a la situación del “Chelito” que podría mudarse a Tegucigalpa en los próximos meses.

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