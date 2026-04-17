No es José Mario Pinto: la otra figura de Olimpia que sería baja para convertirse en nuevo legionario

El Olimpia podría sufrir la baja de varios futbolistas una vez finalice el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y en los rumores ya comenzaron a circular varios nombres.

Con el caso de José Mario Pinto en el aire, el club Melenudo podría sufrir otra baja con la salida de uno de sus laterales izquierdos que ya trabaja en encontrar un nuevo destino.

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Se trata de Elison Rivas, cuyo contrato vence en junio de 2026 y tiene como prioridad salir al extranjero con Colombia y Polonia como sus principales opciones, según el periodista Álvaro de la Rocha.

“Adelanto: los agentes de Elison Rivas trabajan para posicionarlo en el exterior. Polonia y Colombia son opciones”, informó de la Rocha.

Olimpia buscará renovarlo

Cabe recordar que, Elison Rivas ya tuvo un corto paso por el fútbol colombiano cuando fue fichado por las Águilas Doradas, donde no terminó de consolidarse y tuvo que retornar a Honduras con el Olancho FC.

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Sin embargo, el club no se rinde con el lateral izquierdo y planea presentarle una oferta de renovación una vez culmine el presente torneo.

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Entre tanto, el que sí tiene garantizada su continuidad es Jorge Álvarez, quien habría decidido firmar con el cuadro Albo por tres años más.