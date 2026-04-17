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Romell Quioto sacude el mercado de fichajes y desata rumores por anunciar su regreso a este club

El delantero hondureño vive su mejor momento en Arabia Saudita, pero ahora pide regresar a un antiguo club con un comentario que se viralizó.

José Rodas

Por José Rodas

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Romell Quioto anunció su retiro de la Selección de Honduras. Foto: rquioto.
Romell Quioto anunció su retiro de la Selección de Honduras. Foto: rquioto.

Romell Quioto se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del Al Faisaly en la segunda división de Arabia Saudita; sus goles y asistencias tienen al club ilusionado con un posible ascenso a la Superliga.

Quioto suma nueve goles y cuatro asistencias en 12 partidos, cifras que lo colocan como el más valioso de su club, pero ahora dejó un comentario que ha desatado los rumores sobre su posible salida.

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Se trata del Montreal CF de la MLS, donde el “Romántico” tuvo un destacado paso al ubicarse como uno de los máximos anotadores con 38 goles, por los que los fanáticos aprobarían ese movimiento.

Todo se desató tras la última derrota del club ante el Philadelphia Union 1-2 en la MLS, resultado que fue compartido por el Montreal en su cuenta de Instagram, donde el hondureño dejó caer su comentario.

“Volveré”, escribió Quioto, comentario que inmediatamente comenzaron a apoyar los aficionados del Montreal CF que tienen grandes recuerdos del paso de Quioto por su equipo.

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“Por favor”; “regresa, hermano, te necesitamos” y “por favor, necesitamos un delantero”, son parte de las respuestas que recibió Romell Quioto.

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El retiro de la Selección de Honduras

El pasado 6 de abril de 2026 Romell Quioto anunció su retiro de la Selección de Honduras tras haber realizado una “profunda reflexión”, según publicó en sus historias de Instagram.

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“Sé que cometí errores, pero también sé que en ocasiones fui tratado de forma injusta. Hubo individuos que intentaron mentir y utilizar mi nombre para marginarme“, dice parte del mensaje que escribió Quioto.

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