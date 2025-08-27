Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

El logro que obtuvo Motagua en Costa Rica que deja en ridículo a Saprissa; Herediano y Alajuelense lo superaron

Motagua tuvo una noche histórica y logró clasificar en el estadio de Saprissa que no pudo hacer lo que Alajuelense y Herediano sí.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua eliminó a Saprissa en Costa Rica.
Motagua eliminó a Saprissa en Costa Rica.

La clasificación de Motagua en el Ricardo Saprissa Aymá es histórica para el ´Ciclón Azul´.

Los dirigidos por Javier López eliminaron al Deportivo Saprissa de local y se llevaron el grupo de la muerte al consolidarse como líderes.

¿Qué logro obtuvo Motagua y por qué deja en ridículo a Saprissa?

Además de conseguir el boleto a 4tos de la Copa Centroamericana, las ´Águilas´ lograron algo que hasta ahora no habían podido conseguir y dejó en vergüenza a los Morados.

Y es que el empate en Tibás le permitió a Motagua ser líder de su grupo por primera vez en el torneo copero.

Publicidad
Humillación máxima en Tibás: el gesto de figura de Motagua que indigna a todo Saprissa tras la eliminación

ver también

Humillación máxima en Tibás: el gesto de figura de Motagua que indigna a todo Saprissa tras la eliminación

Hasta esta edición el cuadro azul jamás había podido comandar sus sector ya que siempre fue superado por sus rivales directos.

Tanto en 2023 como en 2024, Motagua no pudo afirmarse como el mejor de su grupo y sucumbió ante Alajuelense y Herediano quedando relegado a la segunda posición.

Publicidad
Tweet placeholder

Es así, como compartiendo grupo con Saprissa, se adueñó del primer lugar y se aseguró un importante ingreso económico además de la oportunidad de cerrar como local la llave de los cuartos de final que define el boleto a la Copa de Campeones 2026.

Publicidad

Se debe destacar que el ´Ciclón´ es el único equipo hondureño en clasificar a 4tos en todas las ediciones de la Copa CA; situación que ni Olimpia, ni Real España pueden presumir.

Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

ver también

Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis admite lo que todos en Saprissa querían saber sobre el fichaje de Marcel Hernández
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis admite lo que todos en Saprissa querían saber sobre el fichaje de Marcel Hernández

Mientras Jafet Soto vendió a Andy Rojas por USD 1.2 millones, esto pide LDA para dejar ir a Creichel Pérez
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras Jafet Soto vendió a Andy Rojas por USD 1.2 millones, esto pide LDA para dejar ir a Creichel Pérez

El grave error de Jafet Soto que podría llevar a Marcel Hernández a Saprissa
Deportivo Saprissa

El grave error de Jafet Soto que podría llevar a Marcel Hernández a Saprissa

“Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa
Honduras

“Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo