El logro que obtuvo Motagua en Costa Rica que deja en ridículo a Saprissa; Herediano y Alajuelense lo superaron

La clasificación de Motagua en el Ricardo Saprissa Aymá es histórica para el ´Ciclón Azul´.

Los dirigidos por Javier López eliminaron al Deportivo Saprissa de local y se llevaron el grupo de la muerte al consolidarse como líderes.

¿Qué logro obtuvo Motagua y por qué deja en ridículo a Saprissa?

Además de conseguir el boleto a 4tos de la Copa Centroamericana, las ´Águilas´ lograron algo que hasta ahora no habían podido conseguir y dejó en vergüenza a los Morados.

Y es que el empate en Tibás le permitió a Motagua ser líder de su grupo por primera vez en el torneo copero.

Hasta esta edición el cuadro azul jamás había podido comandar sus sector ya que siempre fue superado por sus rivales directos.

Tanto en 2023 como en 2024, Motagua no pudo afirmarse como el mejor de su grupo y sucumbió ante Alajuelense y Herediano quedando relegado a la segunda posición.

Es así, como compartiendo grupo con Saprissa, se adueñó del primer lugar y se aseguró un importante ingreso económico además de la oportunidad de cerrar como local la llave de los cuartos de final que define el boleto a la Copa de Campeones 2026.

Se debe destacar que el ´Ciclón´ es el único equipo hondureño en clasificar a 4tos en todas las ediciones de la Copa CA; situación que ni Olimpia, ni Real España pueden presumir.