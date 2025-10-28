Marathón impacta a Juan Luis Anangonó sobre toda la verdad de su polémica con Alexy Vega ¿Quién tenía la razón?

Juan Luis Anangonó, delantero colombiano, tuvo que irse de Honduras por darle una cachetada a Alexy Vega en un cotejo del Marathón. Esto lo hizo estar en el ojo del huracán y tras no aguantar la presión decidió marcharse para nunca regresar.

Anangonó estaba retomando su nivel tras un primer semestre nefasto y a muchos dentro del vestuario les sorprendió la actitud del atacante que en ese momento hasta capitán del club era.

ver también Giro inesperado: Celtic toma rotunda decisión con el ‘enemigo’ de Luis Palma y sorprende a toda Honduras

Poca veces se ha hablado del tema, pero un miembro del actual equipo y que estaba en aquel momento ha contado la verdad de lo que sucedió, además de decir cómo era Anangonó en el vestuario.

¿Por qué Luis Anangonó agredió a Alexy Vega?

Isaac Castillo, una de las figuras que aún está en el equipo, reveló a Diez cómo vivió ese momento que marcó al Marathón.

“Son cosas que pasan. Sabemos que aquí es raro verlo, en otros países sucede más. La reacción de él me impresionó porque me llevaba súper bien con él, todos nos llevábamos bien con él. Era una persona demasiado respetuosa, pero su reacción fue de la nada. Tal vez tenía problemas o algo, y del enojo actuó así”.

Castillo aseguró que pudo ser un problema externo que deribó en el golpe de Luis a Vega. También contó cómo se llevaba el colombiano con los demás en el vestuario y que buscaron una solución.

Publicidad

Publicidad

“Bien, demasiado tranquilo. Solo dijeron que había que calmar las cosas porque no todos sabían lo que había pasado. Algunos compañeros les dijeron que hablaran después del partido porque estábamos jugando bien y no podíamos salir así”.

ver también Desde Costa Rica hacen la advertencia que Alajuelense más temía sobre Olimpia y destruyen a otro club de Centroamérica

Anangonó era el capitán: “Creo que fue decisión del profe (Keosseián). Le daba confianza, aunque no se le daban las cosas. Estuvo poco tiempo, pero anotó goles. La gente quiere goles de los delanteros, pero a veces son momentos. Fue decisión del profe por el liderazgo que tenía, porque hablaba con respeto y frecuencia”.

Publicidad

Para Castillo, la prensa y afición fue injusta con Anangonó, a quien defiende por lo buena persona que era, toma el escándalo como un momento de calentura.

Publicidad

Los jugadores del Marathón no permitieron que Alexy Vega respondiera a Anangonó.

Publicidad

“Fallaba y la gente lo señalaba, pero él no quería fallar. Uno quiere hacer las cosas bien, pero tanta crítica te presiona y terminas fallando más”.

Eso sí, cuando decidió irse no lo detuvieron, pero su ausencia si afectó al club: “Eso le correspondía al club. Nadie habló. Después del partido le pidieron disculpas y ya, al siguiente día ya estaba separado del grupo”.

Publicidad

Publicidad

Y cerró: “Sí, el equipo se bajoneó. A pesar de que él no metía muchos goles, imponía presencia en el área. Entonces sí, un poco se bajoneó el grupo”.

Ahora, Juan Luis Anangonó pertence al Nacional de Ecuador, equipo que tiene problemas y no ha podido jugar, se espera que el delantero de 36 años vuelva con todo para el 2026.

Publicidad