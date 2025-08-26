Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Giro inesperado: Rubilio Castillo recibió la notificación que cambia por completo su futuro en Marathón

El delantero fue anunciado por Marathón y ahora recibe una noticia que cambia su futuro de cara al Apertura 2025.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo recibe la noticia que tanto quería escuchar en Marathón.
Rubilio Castillo recibe la noticia que tanto quería escuchar en Marathón.

Es de dominio público que Rubilio Castillo debe esperar cuatro partidos de castigo para volver a jugar en la Liga Nacional de Honduras.

En este caso, Marathón, equipo que apostó por su fichaje, ya sabe cuando podrá debutar. El delantero de 33 años viene del Deportivo Pereira de Colombia.

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

ver también

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

¿Cuándo puede debutar Rubilio Castillo con Marathón?

Tras ser anunciado la pasada semana tal y como lo confirmó Fútbol Centroamérica, el delantero ha recibido una notifiación que cambia su futuro.

Publicidad

Y es que se conoció que el lunes por la noche, Román Rubilio obtuvo el Certificado de Transferencia Internacional y ya fue inscrito en Liga Nacional.

Ya con esto confirmado, Castillo no tendrá actividad con Marathón en los juegos ante Olimpia, Platense, Juticalpa y Victoria. Esto para pagar su castigo que data desde diciembre de 2024.

Publicidad

En aquella ocasión la Comisión de Disciplina decidió sancionar a Román Rubilio por hacer gestos obscenos a la afición rival y fue expulsado por Said Martínez, además tuvo que pagar 10 mil lempiras.

Tweet placeholder
Publicidad

Ahora el delantero podrá debutar hasta la jornada 11 cuando Marathón reciba en casa a los Lobos de la UPNFM el 27 de septiembre en la jornada 11 del Apertura 2025.

Eso sí, Marathón va a apelar la decisión de la Comisión y buscará reducir la sanción a Castillo a menos partidos.

Publicidad
“Me hice cargo”: pagó 150 mil dólares para salir de Motagua y se marchó a club que dirige leyenda de Olimpia

ver también

“Me hice cargo”: pagó 150 mil dólares para salir de Motagua y se marchó a club que dirige leyenda de Olimpia

Pablo Lavallén aprobó su fichaje: “Es un jugador ya muy probado en el fútbol hondureño. Estuvo en el fútbol del exterior hasta hace muy poquito. Sabemos que tiene una suspensión y que no lo vamos a tener seguramente un par de fechas, pero ese tiempo le va a servir a él para conocernos a nosotros como cuerpo técnico, a sus compañeros y seguramente cuando esté a disposición, nos va a dar mucho”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“No hay voluntad”: Pablo Lavallén explota y apunta contra la Liga Nacional de Honduras
Honduras

“No hay voluntad”: Pablo Lavallén explota y apunta contra la Liga Nacional de Honduras

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica
Honduras

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club
Honduras

La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club

La Concacaf en contra: Vladimir Quesada recibe la noticia más dolorosa
Deportivo Saprissa

La Concacaf en contra: Vladimir Quesada recibe la noticia más dolorosa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo