Giro inesperado: Rubilio Castillo recibió la notificación que cambia por completo su futuro en Marathón

Es de dominio público que Rubilio Castillo debe esperar cuatro partidos de castigo para volver a jugar en la Liga Nacional de Honduras.

En este caso, Marathón, equipo que apostó por su fichaje, ya sabe cuando podrá debutar. El delantero de 33 años viene del Deportivo Pereira de Colombia.

¿Cuándo puede debutar Rubilio Castillo con Marathón?

Tras ser anunciado la pasada semana tal y como lo confirmó Fútbol Centroamérica, el delantero ha recibido una notifiación que cambia su futuro.

Y es que se conoció que el lunes por la noche, Román Rubilio obtuvo el Certificado de Transferencia Internacional y ya fue inscrito en Liga Nacional.

Ya con esto confirmado, Castillo no tendrá actividad con Marathón en los juegos ante Olimpia, Platense, Juticalpa y Victoria. Esto para pagar su castigo que data desde diciembre de 2024.

En aquella ocasión la Comisión de Disciplina decidió sancionar a Román Rubilio por hacer gestos obscenos a la afición rival y fue expulsado por Said Martínez, además tuvo que pagar 10 mil lempiras.

Ahora el delantero podrá debutar hasta la jornada 11 cuando Marathón reciba en casa a los Lobos de la UPNFM el 27 de septiembre en la jornada 11 del Apertura 2025.

Eso sí, Marathón va a apelar la decisión de la Comisión y buscará reducir la sanción a Castillo a menos partidos.

Pablo Lavallén aprobó su fichaje: “Es un jugador ya muy probado en el fútbol hondureño. Estuvo en el fútbol del exterior hasta hace muy poquito. Sabemos que tiene una suspensión y que no lo vamos a tener seguramente un par de fechas, pero ese tiempo le va a servir a él para conocernos a nosotros como cuerpo técnico, a sus compañeros y seguramente cuando esté a disposición, nos va a dar mucho”.