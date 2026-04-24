Fernando Piñar sacude el camerino de Alajuelense con un mensaje apuntado a Alejandro Bran y Kenneth Vargas: “Pasaron cosas”

El triunfo 5-2 de Liga Deportiva Alajuelense sobre Puntarenas FC dejó sensaciones encontradas en el Morera Soto. Por un lado, el equipo sigue con vida en el Clausura 2026; por el otro, la realidad es que depende de terceros para meterse en semifinales. En ese contexto, las palabras que aparecieron después del partido tuvieron un peso distinto, más profundo, casi como una radiografía interna.

El que tomó la palabra fue Fernando Piñar, quien está cerrar la Liga para el Apertura 2026, y lejos de quedarse en el resultado, eligió ir directo al punto. “No hay nada más feo que estar dependiendo de un resultado o de otro. Tenemos que ser autocríticos por la posición en la que estamos”, soltó, marcando una incomodidad que va más allá de lo futbolístico.

El comentario de Fernando Piñar que resuena en el camerino de Alajuelense

Pero la frase que realmente encendió todo vino después. “Tuvimos un torneo irregular, lesiones, pasaron cosas, extra fútbol que no podemos controlar nosotros. Creo que esto nos sirve mucho para lo que viene”. Una declaración que, sin dar nombres, dejó entrever que dentro del plantel hubo situaciones que afectaron el rendimiento colectivo.

En el entorno de la Liga, esas palabras no pasaron desapercibidas. El concepto de “extra fútbol” rápidamente se vinculó con episodios recientes que involucraron a Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes estuvieron en el centro de la polémica por situaciones fuera de la cancha. Aunque Piñar no los mencionó directamente, la interpretación fue casi automática.

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Ese tipo de mensajes, en plena definición del torneo, suelen tener un impacto fuerte puertas adentro. No solo por lo que dicen, sino por el momento en que se dicen. Con el equipo obligado a ganar en la última fecha ante Municipal Liberia y a esperar que Club Sport Cartaginés no sume frente a Guadalupe FC, cualquier señal interna toma otra dimensión.

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La sensación que queda es que en Alajuelense no solo se está jugando un lugar en semifinales, sino también una especie de cierre de ciclo donde se empiezan a marcar responsabilidades. Piñar habló de autocrítica, pero también dejó caer que hubo factores que escaparon al control del cuerpo técnico, una línea que suele dividir aguas en cualquier vestuario.

Datos Claves

Alajuelense derrotó 5-2 a Puntarenas FC para seguir con vida en el Clausura 2026.

derrotó a Puntarenas FC para seguir con vida en el Clausura 2026. Fernando Piñar afirmó que el equipo depende de otros resultados para clasificar a semifinales.

afirmó que el equipo depende de otros resultados para clasificar a semifinales. La Liga debe vencer a Municipal Liberia y esperar que Cartaginés no sume puntos.