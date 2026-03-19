“Usted está drogado”: nuevos videos de Alejandro Bran escandalizan a Costa Rica y complican al jugador de Alajuelense

El caso de Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, sigue dando de qué hablar luego de todo lo sucedido en la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, en el área del condominio ubicado en el distrito Merced, en San José.

Vecinos del lugar donde vive el futbolista aseguran que Bran llegó a altas horas de la noche haciendo ruido. Esto no fue soportado, por lo que llamaron a la Fuerza Pública, que se acercó al condominio para conocer la situación.

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Bran, quien estaba muy alterado, fue esposado por las autoridades, pero no fue detenido, y todo ocurrió dentro del lugar. Posteriormente, Alejandro pidió disculpas por lo sucedido y contó su versión de los hechos.

Se filtra un nuevo video del caso de Alejandro Bran y lo que dice uno de sus amigos

Con el paso de las horas, han salido a la luz varios videos del incidente, así como declaraciones de uno de sus amigos, quien revela que el jugador de Alajuelense podría estar bajo los efectos del alcohol.

Uno de los amigos de Bran intentó calmarlo para que subiera a su apartamento, algo que al futbolista no le agradó.

“Diego y Jorge, ustedes no me vuelvan a hablar en su vida, por Dios y mi madre. Diego, venga acá”, les dijo el futbolista, usando palabras inapropiadas.

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La insistencia de los amigos de Bran continuó: “Vea lo que le voy a decir: ‘usted no me quiere volver a hablar, usted sabe que es por su bien’”.

Todos ellos habrían salido la noche del miércoles juntos. Bran se oponía a calmarse y los oficiales tuvieron que intervenir. El dirigido por el “Machillo” Ramírez estaba furioso e incluso se golpeó con la cabeza en una de las columnas.

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“Vamos al apartamento, estos maes le están dando una oportunidad de que suba y se vaya conmigo. Usted está drogado. Le están dando la oportunidad, vamos al apartamento, estos maes lo van a soltar si se va conmigo, solo haga caso y nos vamos”, insistía uno de los amigos de Bran.

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“Voy para el calabozo y no me interesa, vea cómo se lo digo en su cara”, expresó el futbolista, que no quería seguir el consejo de sus amigos.

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Alejandro Bran se resiste y es arrestado: “No les voy a hacer caso”

A pesar de los intentos de sus amigos por calmarlo, el futbolista nunca les hizo caso y dijo: “No estoy haciendo nada malo”, y que “no le interesa y que le vale una p%$*”.

Diego, uno de sus amigos, le pidió que tuviera cuidado con lo que hacía porque “Es su negocio, es su profesión, vámonos para el apartamento”, a lo que Bran respondió numerosas veces: “No me toque”.

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“No les voy a hacer caso”, “Llévenme preso”, “Yo puedo demandar”, expresó Bran. Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, y el futbolista vive la polémica más grande de su carrera profesional.

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Alejandro Bran hizo ruido durante 40 minutos

Los vecinos del condomini han asegurado que 40 minutos fue lo que Alejandro Bran estuvo haciendo ruido con su motocicleta, algo que molestó mucho y por eso tuvieron que llamar a la Fuerza Pública.

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Según el informe de la Fuerza Pública, se recibió un reporte sobre “un hombre que se encontraba muy agresivo” contra el personal de seguridad privada del sitio.

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Alajuelense tomará cartas en el asunto e informó de una investigación y la aplicación del reglamento interno para Alejandro Bran.