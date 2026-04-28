La actualidad de Alejandro Bran en Alajuelense vuelve a generar conversación en el fútbol nacional, especialmente tras las palabras de Mambo Núñez, quien lo conoció desde su etapa formativa.

El testimonio de Mambo Núñez agrega contexto a una situación que ha llamado la atención por los recientes episodios de indisciplina del jugador.

Recordemos que el pasado 19 de marzo de 2026, Alejandro Bran se vio involucrado en un incidente dentro de un condominio en La Sabana, situación que terminó requiriendo la presencia de la Fuerza Pública.

Según los reportes, todo se habría originado por molestias de vecinos debido al ruido excesivo de una motocicleta durante la madrugada. Además, testigos señalaron que el jugador habría estado consumiendo licor durante la noche previa y la madrugada del altercado, en compañía de Kenneth Vargas.

ver también “Todo el mundo quiere estar”: Mambo Núñez sorprende a Saprissa y manda un mensaje que no caerá bien en Herediano

ver también Nadie lo había visto: Alejandro Bran y Marcelo Tulbovitz tuvieron un cruce inesperado tras el 1-1 entre Saprissa y Alajuelense

¿Qué dijo Mambo Núñez sobre las indisciplinas de Alejandro Bran?

Mambo Núñez se refirió a las recientes indisciplinas de Alejandro Bran con una visión más amplia, señalando que este tipo de situaciones no son nuevas en el fútbol.

El exjugador explicó que en su época también ocurrían este tipo de comportamientos, pero no tenían la misma exposición mediática, especialmente por la ausencia de redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Mambo Núñez

“En mi época de jugador también nos íbamos de fiesta y pasaban muchas cosas, pero antes no existían las redes sociales. Lo que hacen los jugadores ahora, también se hacia antes. Siempre lo han hecho, pero ahora hay más exposición“, aseveró compartió Mambo Núñez en TD+.

Publicidad

Además, destacó que conoció a Bran desde sus inicios en ligas menores, donde lo consideraba un jugador ejemplar y disciplinado, por lo que mostró sorpresa por su situación actual.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Núñez también dejó entrever que las decisiones personales y el entorno influyen mucho en la carrera de un futbolista, advirtiendo que los errores siempre traen consecuencias.

“Alejandro Bran estuvo conmigo en categorías menores en Heredia, es un jugador de esa casa, y si había un jugador de ejemplo en la categoría en donde yo estaba a cargo, ese era Alejandro Bran“, compartió Mambo Núñez en TD+.

Publicidad

Publicidad

“Siempre marcaba diferencia, era un jugador disciplinado, no sé qué le pasó. La verdad no sé qué juntas o que amigos en el camino se topó. Por eso uno siempre tiene que saber escoger a sus amigos. Pero uno sabe que cuando se equivoca, hay consecuencias“, finalizó Mambo Núñez.

Datos claves

Mambo Núñez afirmó que las indisciplinas no son algo nuevo en el fútbol , pero ahora tienen mayor exposición.

, pero ahora tienen mayor exposición. El exjugador reveló que Alejandro Bran fue un futbolista disciplinado y de ejemplo cuando lo dirigió en ligas menores.

cuando lo dirigió en ligas menores. Núñez señaló que el entorno y las decisiones personales pueden influir en la carrera, recordando que todo error trae consecuencias.