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Jeaustin Campos se ausenta en Honduras y no dirige a Real España entre rumores que lo ponen en Alajuelense

El DT ya estaba habilitado para dirigir a Real España tras cumplir castigo, pese a eso no apareció en el banquillo y revelan la razón.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos está entre los candidatos a ser el nuevo DT de Alajulense. Foto: X Real España.
Jeaustin Campos está entre los candidatos a ser el nuevo DT de Alajulense. Foto: X Real España.

Jeaustin Campos cumplió con los cuatro partidos de castigo que le impuso la Comisión de Disciplina en Honduras, por lo que estaba habilitado para aparecer en el banquillo para el juego de Real España ante Marathón.

Sin embargo, el entrenador tico se ausentó en medio de los rumores que lo colocan como uno de los candidatos para dirigir al Alajuelense de Costa Rica en sustitución del Machillo Ramírez.

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El reporte de Depores TVC indica que el entrenador tico se encuentra con problemas de salud, razón por la que no se presentó al estadio Yankel Rosenthal para el primer juego de la fase triangular del Clausura 2026.

En sustitución de Campos, el Real España está siendo dirigido por su asistente, Hugo Viegas, quien ha sacado un empate y tres triunfos en el cierre de las vueltas regulares.

De esta forma, se confirma que el DT reaparecerá hasta el próximo 9 de mayo cuando reciba la visita de Olimpia en su segundo partido de la triangular.

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Cabe señalar que, hace unas semanas atrás, el entrenador reportó problemas gastrointestinales tras haber sido expulsado en el juego ante Choloma que provocó su castigo. Aunque de momento se desconocen la afección que lo mantiene ausente en su club.

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