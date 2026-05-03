Marathón 1-0 Real España EN VIVO: La Máquina sufre con dos jugadores menos – minuto a minuto

Se abren las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Marathón recibe la visita del Real España en el estadio Yankel Rosenthal, lo que será una nueva edición del derbi sampedrano con un toque especial.
El cuadro de Pablo Lavallén llega con el objetivo de reinvindicar su irregular torneo en la fase de liga y ahora buscará llegar a una segunda final de forma consecutiva.
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Sin embargo, enfrente tendrán al Real España de Jeaustin Campos que cerró el torneo siendo líder absoluto y con la mirada puesta en levantar un nuevo título que no obtiene desde la temporada 2017-2018.
“La Máquina” enfrentará este duelo con dos grandes noticias: Nixon Cruz podrá jugar el duelo ante Marathón, luego que el club apelara al castigo impuesto por la expulsión ante el Olimpia.
Además, se confirma el regreso de Jeaustin Campos a los banquillos tras cumplir el castigo de cuatro encuentros sin ni siquiera poder ingresar a los estadios tras la polémica ocurrida en Choloma.
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El duelo está programado para dar inicio a las 3:30 de la tarde, marcando el inicio del grupo de la muerte que ambos equipos conforman junto al Olimpia de Eduardo Espinel.