Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Marathón 1-0 Real España EN VIVO: La Máquina sufre con dos jugadores menos – minuto a minuto

Se juega el derbi sampedrano con un toque especial que marca el inicio de las triangulares en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

45+5 Termina la primera parte

Marathón se va ganando al medio tiempo en un accidentado partido para Real España que juega con nueve.

Publicidad

45' Cerca Alexy Vega

El zurdo cerca de su doblete, pero el balón se le enredó entre las piernas.

41' Marathón es amo y señor del encuentro

El Monstruo Verde aprovecha su ventaja de dos jugadores y maneja a placer el partido.

20' Roja para Nixon Cruz

El extremo de Real España es expulsado tras pisotón sobre Damin Ramírez y Real España se queda con 9.

17' GOOOOOOLLL DE MARATHÓN

Alexy Vega pone el primero tras una genialidad de asistencia de Rubilio Castillo. 

Tweet placeholder
Publicidad

11' Real España se queda con diez

Anfronit Tatum es expulsado tras manotazo a Isaac Castillo.

Tweet placeholder

6' Alexy Vega cerca de abrir el marcador

El zurdo de Marathón sacó un zurdazo que se estrelló en el poste de la portería que defiende "Buba" López.

2' Cerca Marathón

José Aguilera sacó un zurdazo que estuvo cerca de poner el primero en el marcador.

1' Inicia el encuentro

Marathón y Real España ya se enfrentan en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Marathón confirma su 11 inicial

Jonathan Rougier, Damin Ramírez, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Brian Farioli, Isaac Castillo, Alexy Vega, Rubilio Castillo y Cristian Sacaza.

Publicidad

Real España anuncia su alineación

Tweet placeholder

Real España con el camerino listo

Tweet placeholder

Inician las triangulares del Clausura 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del derbi entre Marathón y Real España que marca el inicio de la fase final de la Liga Nacional de Honduras. 

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alexy Vega puso el primero para Marathón ante Real España. Foto: X Marathón.
Alexy Vega puso el primero para Marathón ante Real España. Foto: X Marathón.

Se abren las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Marathón recibe la visita del Real España en el estadio Yankel Rosenthal, lo que será una nueva edición del derbi sampedrano con un toque especial.

El cuadro de Pablo Lavallén llega con el objetivo de reinvindicar su irregular torneo en la fase de liga y ahora buscará llegar a una segunda final de forma consecutiva.

Dereck Moncada cuenta todo de su salida de Olimpia y deja mensaje a Rafael Villeda: “Seguiría en Honduras”

ver también

Dereck Moncada cuenta todo de su salida de Olimpia y deja mensaje a Rafael Villeda: “Seguiría en Honduras”

Sin embargo, enfrente tendrán al Real España de Jeaustin Campos que cerró el torneo siendo líder absoluto y con la mirada puesta en levantar un nuevo título que no obtiene desde la temporada 2017-2018.

“La Máquina” enfrentará este duelo con dos grandes noticias: Nixon Cruz podrá jugar el duelo ante Marathón, luego que el club apelara al castigo impuesto por la expulsión ante el Olimpia.

Además, se confirma el regreso de Jeaustin Campos a los banquillos tras cumplir el castigo de cuatro encuentros sin ni siquiera poder ingresar a los estadios tras la polémica ocurrida en Choloma.

Olimpia lo quiere, pero Platense pide una locura: el inesperado precio por el fichaje de Erick Puerto

ver también

Olimpia lo quiere, pero Platense pide una locura: el inesperado precio por el fichaje de Erick Puerto

El duelo está programado para dar inicio a las 3:30 de la tarde, marcando el inicio del grupo de la muerte que ambos equipos conforman junto al Olimpia de Eduardo Espinel.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos se ausenta en Honduras y no dirige a Real España entre rumores que lo ponen en Alajuelense
Honduras

Jeaustin Campos se ausenta en Honduras y no dirige a Real España entre rumores que lo ponen en Alajuelense

No solo Jeaustin Campos regresa: la noticia que tanto estaba esperando ya fue confirmada
Honduras

No solo Jeaustin Campos regresa: la noticia que tanto estaba esperando ya fue confirmada

Así quedaron definidas las triangulares en la Liga Nacional de Honduras
Noticias

Así quedaron definidas las triangulares en la Liga Nacional de Honduras

El Victoria dice adiós a la primera división de Honduras y consuma su cuarto descenso de su historia
Honduras

El Victoria dice adiós a la primera división de Honduras y consuma su cuarto descenso de su historia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo