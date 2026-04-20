Nadie lo había visto: Alejandro Bran y Marcelo Tulbovitz tuvieron un cruce inesperado tras el 1-1 entre Saprissa y Alajuelense

El empate 1-1 con el que finalizó el Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto dejó varias imágenes para el análisis.

Una vez que el árbitro marcó el final del partido y la transmisión oficial de FUTV se enfocaba en las declaraciones de los protagonistas, se dio una situación particular entre Alejandro Bran y Marcelo Tulbovitz, preparador físico del cuadro morado.

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El cara a cara entre Tulbovitz y Alejandro Bran

De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, Bran fue el punto más alto de la Liga y del Clásico en general. Justo después de esa actuación, Mauricio Aguilar, fotógrafo de Grupo Extra, capturó el momento en el que Tulbovitz fue a buscarlo.

Tulbovitz y Alejandro Bran hablaron cara a cara tras el Clásico (Grupo Extra / Mauricio Aguilar).

En la imagen se ve al charrúa con las manos sobre los hombros del jugador rojinegro, hablándole de cerca. Según el reporte de Grupo Extra, el preparador físico de Saprissa lo estaba “aconsejando”. Sin embargo, el contenido exacto de la charla quedó entre ellos.

¿Se conocen de antes?

La imagen resulta curiosa porque Alejandro Bran y el actual asistente de Hernán Medford nunca compartieron equipo. El volante de 25 años no tiene pasado en el club tibaseño, y cuando Tulbovitz trabajó en la Selección de Costa Rica, Bran recién estaba cumpliendo 8 años.

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El uruguayo volvió a Saprissa en 2025 para sumarse al cuerpo técnico que en ese entonces lideraba Vladimir Quesada, reeditando su vínculo con el club tras haber sido parte del histórico plantel que alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes en 2005.

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Pero además, Tulbovitz tiene una espalda pesada en el fútbol continental: fue uno de los hombres de confianza de Marcelo Gallardo en River Plate, donde ganó la Copa Libertadores 2018, y cuenta con un paso importante por Club Nacional, el segundo equipo más grande de su natal Uruguay.

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En síntesis

El cruce entre Bran y Tulbovitz fue la imagen del post-partido; un gesto de respeto de la acera de enfrente hacia el mejor jugador de la cancha.

El uruguayo se tomó el tiempo para hablarle cara a cara al volante manudo.

Aunque el lente de Grupo Extra captó la cercanía del preparador físico charrúa, el contenido de sus palabras quedó en secreto entre ambos protagonistas.