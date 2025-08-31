Luis Palma da la noticia más esperada por Honduras a solo días de iniciar la Eliminatoria de Concacaf

Luis Palma es uno de los grandes referentes en la actualidad de la Selección Nacional de Honduras.

El extremo es el jugador con más goles y más asistencias en la Era Rueda y es uno de los más talentosos en el ataque de la Bicolor.

Es así como, a solo días de unirse a la convocatoria de la ´H´, el ´Príncipe´ ha dado la noticia más esperada desde Polonia.

ver también Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal

¿Cuál es la noticia que ha dado Luis Palma desde Polonia?

Fue este domingo que Palma Oseguera alegró a Honduras y también a todos los aficionados de su actual equipo, Lech Poznań.

Publicidad

Publicidad

El hondureño fue nuevamente titular en el cuadro de Lech ante Widzew Łódź luego de conocer su futuro en Conference League entre semana.

Fue al minuto 21 que brilló tras un centro de Joel Pereira y con un cabezazo marcó su segundo gol con Lech.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Lo tentaron desde Alajuelense y la MLS pero decidió quedarse en Honduras; ahora aparece en la élite del fútbol

Este nuevo gol es sin duda una gran noticia para la Selección de Honduras que mira como su jugador distinto llegará con ritmo y confianza a la doble fecha Eliminatoria.

Publicidad

Es así como el mensaje para Reinaldo Rueda está muy claro: Palma llegará en gran momento para los duelos claves de su país.

La ´H´ enfrenta este próximo viernes 5 de septiembre a Haití en el inicio de la Tercera Ronda de Eliminatorias que entrega el boleto al Mundial United 2026.

Publicidad

Publicidad