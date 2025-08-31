Es tendencia:
Luis Palma da la noticia más esperada por Honduras a solo días de iniciar la Eliminatoria de Concacaf

El extremo hondureño dio la gran nota este domingo desde Polonia mientras se prepara para unirse a la disciplina de la H.

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma es uno de los grandes referentes en la actualidad de la Selección Nacional de Honduras.

El extremo es el jugador con más goles y más asistencias en la Era Rueda y es uno de los más talentosos en el ataque de la Bicolor.

Es así como, a solo días de unirse a la convocatoria de la ´H´, el ´Príncipe´ ha dado la noticia más esperada desde Polonia.

¿Cuál es la noticia que ha dado Luis Palma desde Polonia?

Fue este domingo que Palma Oseguera alegró a Honduras y también a todos los aficionados de su actual equipo, Lech Poznań.

El hondureño fue nuevamente titular en el cuadro de Lech ante Widzew Łódź luego de conocer su futuro en Conference League entre semana.

Fue al minuto 21 que brilló tras un centro de Joel Pereira y con un cabezazo marcó su segundo gol con Lech.

Este nuevo gol es sin duda una gran noticia para la Selección de Honduras que mira como su jugador distinto llegará con ritmo y confianza a la doble fecha Eliminatoria.

Es así como el mensaje para Reinaldo Rueda está muy claro: Palma llegará en gran momento para los duelos claves de su país.

La ´H´ enfrenta este próximo viernes 5 de septiembre a Haití en el inicio de la Tercera Ronda de Eliminatorias que entrega el boleto al Mundial United 2026.

