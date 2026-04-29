Lobos UPNFM humilla a Roberto Moreira y anuncia la medida más drástica de su historia

Roberto Moreira fue fichado por Lobos de la UPNFM con la esperanza de tener un hombre de gol en la disputa del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero apenas logró sumar una anotación.

Para el equipo fue uno de los peores torneos y se ubican en la novena posición de la tabla, quedando eliminados de la fase de triangulares; por lo que la directiva tomó una drástica decisión tras el fracaso.

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El vicepresidente de Lobos de la UPNFM, Darío Cruz aseguró que fichar extranjeros fue un error y adelantó que volverán a contar solo con jugadores nacidos en Honduras.

Las duras palabras contra los extranjeros

“No dieron la talla los refuerzos que tuvimos, el equipo funcionó por el talento que tenemos en casa, pero la gente de colmillo y de garra, no fue lo que nosotros queríamos. No nos merecemos, manejamos bien el equipo, no hay pagos atrasados, tienen gimnasio, tienen cancha, tienen todo y no hayan logrado por lo menos pasar a la siguiente ronda”, dijo Cruz a medios nacionales.

“Vamos a volver con el propósito original que es solo con jugadores nacionales. Los extranjeros no dieron el ancho, fue un error, nos equivocamos varias veces, siento que no debemos tener jugadores extranjeros para el próximo torneo”, amplió en un mensaje que golpea directamente al paraguayo Moreira.

Roberto Moreira en su presentación con los Lobos. Foto: UPNFM.

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Además de Moreira, los Lobos también tienen a los extranjeros Luis Moreno (Colombia), Marcos Morales (Chile) y Leonardo Herleín (Argentina); todos saldrán del equipo.

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Los records de Moreira

Roberto Moreira de 38 años es uno de los delanteros más destacados que han llegado a Honduras. En Liga Nacional suma 100 dianas desde su llegada a Motagua en 2018.

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Con la camisa del Ciclón Azul sumó 77 y es el máximo goleador extranjero en la historia del club con el que levantó tres títulos nacionales.