No hay vuelta atrás: Concacaf brinda la notificación que Honduras estaba esperando y hace temblar a toda Costa Rica

Toda Honduras lo estaba esperando y Concacaf ya lo hizo oficial en sus cuentas. La Bicolor ya conoce su destino de cara al Mundial 2026.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación confirmó las sedes, estadios y horarios de los partidos de Eliminatoria.

El calendario ya estaba hecho, pero faltaba ver este detalle y se ha anunciado un detalle que pone a temblar a Costa Rica.

Fútbol Centroamérica había informado el pasado 24 de julio que la Federación de Honduras (FFH) había tomado la decisión de jugar ante los ticos en San Pedro Sula.

A Costa Rica nunca le fue bien visitando esta ciudad y ahora lo harán el 09 de octubre por la tercera jornada. Jamás sacaron los tres puntos.

Los dirigidos por el Piojo Herrera va ante su peor pesadilla, que se pone más turbio cuando encontramos que de todos los partidos que disputó en San Pedro Sula, solo pudo marcar un gol.

Partidos de Eliminatoria Honduras vs Costa Rica en San Pedro Sula

2009 rumbo a Sudáfrica 2010 : San Pedro Sula: Honduras 4 Costa Rica 0

2013 rumbo a Brasil 2014: San Pedro Sula: Honduras 1 Costa Rica 0

2017 rumbo a Rusia 2018: San Pedro Sula: Honduras 1 Costa Rica 1

2021 rumbo a Qatar 2022: San Pedro Sula: Honduras 0 Costa Rica 0

El primer partido de Honduras será ante Haití de visitante, para esto, Reinaldo Rueda ya hizo la convocatoria donde hay varias sorpresas.

Así queda confirmado el calendario de Honduras con sede y horas confirmadas

PRIMERA JORNADA

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Haití vs Honduras

Hora: 6:00 pm

Estadio: Ergilio Hato

Ciudad: Willemstad (Curazao)

SEGUNDA JORNADA

Jueves, 9 de octubre de 2025

Honduras vs Nicaragua

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

TERCERA JORNADA

Jueves, 9 de octubre de 2025

Honduras vs Costa Rica

Hora: 8:00 pm

Estadio: Morazán

Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)

CUARTA JORNADA

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs Haití

Hora: 6:00 pm

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

QUINTA JORNADA

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Nicaragua vs Honduras

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nacional

Ciudad: Managua (Nicaragua)

SEXTA JORNADA

Martes, 18 de noviembre de 2025

Costa Rica vs Honduras

Hora: 7:00 pm

Estadio: Nacional

Ciudad: San José (Costa Rica)