No hay vuelta atrás: Concacaf brinda la notificación que Honduras estaba esperando y hace temblar a toda Costa Rica

Concacaf ya lo hizo oficial y la selección de Honduras pone a temblar a Costa Rica camino al Mundial 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Concacaf ya se lo confirmó a la selección de Honduras para las Eliminatorias.

Toda Honduras lo estaba esperando y Concacaf ya lo hizo oficial en sus cuentas. La Bicolor ya conoce su destino de cara al Mundial 2026.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación confirmó las sedes, estadios y horarios de los partidos de Eliminatoria.

El calendario ya estaba hecho, pero faltaba ver este detalle y se ha anunciado un detalle que pone a temblar a Costa Rica.

Fútbol Centroamérica había informado el pasado 24 de julio que la Federación de Honduras (FFH) había tomado la decisión de jugar ante los ticos en San Pedro Sula.

A Costa Rica nunca le fue bien visitando esta ciudad y ahora lo harán el 09 de octubre por la tercera jornada. Jamás sacaron los tres puntos.

Los dirigidos por el Piojo Herrera va ante su peor pesadilla, que se pone más turbio cuando encontramos que de todos los partidos que disputó en San Pedro Sula, solo pudo marcar un gol.

Partidos de Eliminatoria Honduras vs Costa Rica en San Pedro Sula

2009 rumbo a Sudáfrica 2010 : San Pedro Sula: Honduras 4 Costa Rica 0

2013 rumbo a Brasil 2014: San Pedro Sula: Honduras 1 Costa Rica 0

2017 rumbo a Rusia 2018: San Pedro Sula: Honduras 1 Costa Rica 1

2021 rumbo a Qatar 2022: San Pedro Sula: Honduras 0 Costa Rica 0

El primer partido de Honduras será ante Haití de visitante, para esto, Reinaldo Rueda ya hizo la convocatoria donde hay varias sorpresas.

Así queda confirmado el calendario de Honduras con sede y horas confirmadas

PRIMERA JORNADA
Viernes, 5 de septiembre de 2025
Haití vs Honduras
Hora: 6:00 pm
Estadio: Ergilio Hato
Ciudad: Willemstad (Curazao)

SEGUNDA JORNADA
Jueves, 9 de octubre de 2025
Honduras vs Nicaragua
Hora: 8:00 pm
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

TERCERA JORNADA
Jueves, 9 de octubre de 2025
Honduras vs Costa Rica
Hora: 8:00 pm
Estadio: Morazán
Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)

CUARTA JORNADA
Lunes, 13 de octubre de 2025
Honduras vs Haití
Hora: 6:00 pm
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

QUINTA JORNADA
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Nicaragua vs Honduras
Hora: 8:00 pm
Estadio: Nacional
Ciudad: Managua (Nicaragua)

SEXTA JORNADA
Martes, 18 de noviembre de 2025
Costa Rica vs Honduras
Hora: 7:00 pm
Estadio: Nacional
Ciudad: San José (Costa Rica)

