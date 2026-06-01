¿Se va resentido de Olimpia? José Mario Pinto rompe el silencio y es anunciado en su nuevo club en Costa Rica

El habilidoso futbolista hondureño puso fin a su etapa por Olimpia para recalar a un nuevo reto en la primera división de Costa Rica.

Luego de varias semanas de largas negociaciones por una posible renovación con Olimpia, el jugador José Mario Pinto hizo oficial su salida del club hondureño y decidió fichar por el Sporting FC de la primera división de Costa Rica.

“El Rey del dribling” también sonaba como posible fichaje del Cartaginés; sin embargo, el jugador se decantó por el equipo que dirige Andrés Carevic en el que también se encuentran los catrachos Alexander López y Carlos Pineda.

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A través de sus cuentas en redes sociales, José Mario Pinto publicó una extensa carta de agradecimiento y en la que definió a Olimpia como su familia. “La vida del futbolista se trata de desafíos, se trata de nuevos comienzos e ilusiones. Me voy con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí“, escribió el jugador en parte del texto.

El extremo de 28 años también externó el deseo de que en algún momento de su carrera, los caminos con Olimpia vuelvan a cruzarse.

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Carta de José Mario Pinto

Hoy me despido de un lugar que se convirtió en mi segunda casa.

En primer lugar quiero agradecer a Dios, que me permitió vivir este sueño.

No ha sido una decisión fácil, porque aquí encontré mucho más que un equipo; encontré una familia y experiencias que marcaron mi vida y mi carrera.

Fueron años hermosos en los que tuvimos altos y bajos, donde crecí como futbolista y como persona. Me quedo con los momentos inolvidables en los que disfruté defender estos colores y el granito de arena que aporté a la gran historia de esta enorme institución. Y por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de mis compañeros, junta directiva, cuerpo técnico y todo empleado que formó parte del Olimpia durante mi estadía, que siempre estuvo apoyándome.

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Pero la vida del futbolista se trata de desafíos, se trata de nuevos comienzos e ilusiones. Me voy con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí.

Los recuerdos, las victorias, los aprendizajes y los momentos compartidos permanecerán conmigo para siempre.

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Gracias Olimpia por hacerme sentir parte de esta gran familia. Les deseo muchos éxitos en el futuro y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día.

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Con cariño y gratitud.

El anuncio de su nuevo club

“El trabajo en equipo, la visión y el esfuerzo silencioso construyen grandes noticias. Bienvenido, José Mario Pinto. Seleccionado hondureño, múltiple campeón y uno de los futbolistas más mediáticos de Centroamérica llega a Sporting FC. Jerarquía, talento y mentalidad ganadora para nuestro proyecto deportivo ¡Qué comiende el Apertura 2026!”, escribió el Sporting para darle la bienvenida a Pinto.