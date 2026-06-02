Ante la inminente salida de Alejandro Bran por indisciplina, Alajuelense fijó su mirada en un legionario que busca relanzar su carrera.

Alejandro Bran estaba llamado a ser uno de los jugadores más importantes en el mediocampo que proyecta el técnico Ismael Rescalvo para su Liga Deportiva Alajuelense, pero todo cambió drásticamente en la última semana.

El sonado incidente de indisciplina que dejó al volante desafectado de la Selección de Costa Rica derivó también en la decisión de la directiva rojinegra de separarlo de la institución con efecto inmediato, al igual que a Kenneth Vargas.

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Ahora, mientras Bran y su entorno buscan una salida en el extranjero a la que la Liga pueda dar luz verde, la gerencia deportiva comandada por Carlos Vela se mueve en el mercado de fichajes para encontrar un volante capaz de ocupar el hueco que deja el ex Herediano en la columna vertebral manuda.

Roan Wilson: el elegido para el mediocampo erizo

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó el nombre de uno de los principales candidatos que maneja la dirigencia manuda. “Roan Wilson es una de las opciones concretas que tiene Alajuelense para reforzar su mediacancha”, anunció a través de sus redes sociales.

El legionario de 24 años no seguirá vistiendo los colores del GD Chaves de la segunda división de Portugal, equipo al que se unió en julio de 2024 y donde acumula un total de 31 partidos.

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Su salida se da luego de una temporada con muy poca regularidad en el campeonato luso: pese a no haber sufrido lesiones, el oriundo de Limón apenas participó en 3 encuentros de 34 posibles, lo que lo empuja a buscar minutos para relanzar su carrera.

La carrera de Roan Wilson

Roan Wilson pasó de debutar en la Liga Promérica en 2019, con tan solo 16 años, a disputar una Copa del Mundo y saltar al Viejo Continente en un lapso muy corto de tiempo:

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Limón FC (2019 – 2021): Hizo su debut profesional en la Primera División de Costa Rica con “La Tromba del Caribe” . A pesar de su juventud, Roan rápidamente se adueñó de la titularidad y empezó a llamar la atención por su presencia física imponente.

Hizo su debut profesional en la Primera División de Costa Rica con . A pesar de su juventud, y empezó a llamar la atención por su Municipal Grecia (2021 – 2023): Tras el descenso y los serios problemas administrativos de Limón, pasó a las filas del Municipal Grecia. Allí terminó de consolidarse como uno de los volantes más regulares del campeonato tico , lo que catapultó definitivamente su carrera.

Tras el descenso y los serios problemas administrativos de Limón, pasó a las filas del Municipal Grecia. , lo que catapultó definitivamente su carrera. La vitrina de Qatar 2022: Su gran nivel en Grecia convenció al entonces técnico de la Selección de Costa Rica , Luis Fernando Suárez , quien lo incluyó en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. Logró sumar importantes minutos en la máxima justa ingresando de cambio en el recordado partido ante Alemania.

Su gran nivel en Grecia convenció al entonces técnico de la , , quien lo incluyó en la lista definitiva para el Logró sumar importantes minutos en la máxima justa ingresando de cambio en el recordado partido ante Gil Vicente FC y Chaves (2023 – Presente): Su actuación mundialista le abrió las puertas de Europa con tan solo 20 años. A finales de enero de 2023, firmó con el Gil Vicente de la Primeira Liga, aunque apenas llegó a disputar 17 partidos antes de salir cedido al GD Chaves, institución que eventualmente terminó adquiriendo su ficha y hoy le muestra la salida.

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En síntesis

La intempestiva salida de Alejandro Bran obligó a la gerencia de Carlos Vela a salir al mercado para buscarle un reemplazo de garantías a Ismael Rescalvo.

Roan Wilson, mundialista en Qatar 2022, es el principal objetivo de Alajuelense para reforzar la medular de cara al próximo campeonato.

A sus 24 años, Wilson dejará el GD Chaves de Portugal en busca de protagonismo, tras disputar únicamente 3 de 34 partidos en la última temporada.