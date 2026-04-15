La decisión que tomó Motagua con el panameño Jorge Serrano y su nuevo club en Centroamérica

Motagua es un club que siempre se enfoca en contar con los mejores jugadores, torneo tras torneo. Para este Clausura 2026, formaron una plantilla bajo la dirección de Javier López, y actualmente se están evaluando los cambios que podrían realizarse para el siguiente torneo de la Liga Nacional de Honduras.

El Ciclón, que busca quitarse de encima el dominio de Olimpia en los últimos dos campeonatos, tiene como objetivo alcanzar su Copa número 20. En el plantel, hay jugadores conformes y otros no tanto, con los cuales se tomarán decisiones.

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La decisión de Motagua con Jorge Serrano

Fútbol Centroamérica ha confirmado que Jorge Serrano es uno de los jugadores de Motagua cuyo contrato vence próximamente.

Desde hace varios meses, el jugador ha venido mostrando incomodidad en el Azul Profundo debido a su irregularidad, tras llegar a préstamo desde el Independiente de Panamá en diciembre de 2023.

Si bien, Motagua anunció en enero de 2025 la compra de Serrano, se conoció que la misma fue ejecutada en un 90 por ciento, es decir, que el porcentaje restante podría provocar su retorno a Panamá.

Sin embargo, si Motagua llegara a ejecutar el 10 por ciento restante de la cláusula, el club, de todas formas, tendrá que sentarse a negociar con el futbolista ya que su contrato vence en junio de este año.

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¿Busca un nuevo proyecto?

A eso se suma que, el jugador tiene el objetivo de seguir en busca de nuevas oportunidades en ligas de más alto nivel.

Serrano ha perdido terreno con Javier López en la titularidad y, en este Clausura, ha sido habitual verlo comenzar los partidos desde la banca.

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El panameño de 28 años no está completamente convencido de continuar y de ser así, deberá presentarse ante el dueño de su ficha, que será su próximo equipo, salvo algún giro inesperado.

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Independiente de Panamá estaría esperando a Serrano, club con el que ya tuvo buenas participaciones, lo que motivó su fichaje por Motagua.