Desde Honduras sacuden a Rolando Fonseca y le dicen lo que en Costa Rica pocos se atreven: “Le tenemos tirria”

“En Honduras le tenemos tirria”, fueron las palabras de Nicolás Suazo para recordar el paso de Rolando Fonseca por el Comunicaciones de Guatemala, club en el que hicieron dupla y hasta fueron campeones.

“Nicogol” recordó a Fonseca como un líder dentro de la cancha, con la capacidad de manejar todo el frente de ataque y gran técnica para la ejecución de tiros libres.

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“Fue un gran jugador, te lo digo. Nosotros aquí los hondureños le tenemos un poco de tirria porque siempre le metía goles a la selección. Fue un gran jugador, el jugaba con el 7, pero es increíble. Manejaba todo el frente, aparte en pelota parada era bueno, hacía buenos tiros libres y en el campo dirigía. O sea, es un gran jugador. Mi respeto para ‘El Rolo’, le decía”, recordó Suazo en una entrevista con el programa Hora Cero.

Suazo, cuyo hermano es “El Rey” David Suazo, contó que el tico lo invitó a su juego de despedida en enero de 2011, pese a que no tenían una profunda amistad.

“No compartíamos obviamente porque él tenía otras amistades, pero nos llevábamos bien, delanteros pues los dos. Y lo que me sorprendió es que, gracias a Dios, cuando él se retiró, él me invitó y yo de Honduras fui al partido de despedida de él”, amplió.

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¿Quién era más completo?

Para Nicolás Suazo, el jugador tico era más completo por su capacidad para habilitar a sus compañeros en ofensiva y lograron complementar una dupla explosiva con el cuadro chapín.

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“Yo jugaba un poquito más arriba que él. O sea, él era más completo que yo. Te lo digo en el aspecto de que él manejaba más los tiempos, o sea, manejaba más el balón para hacer pases. Soy más definidor. Y sí, nos complementamos. Fuera de ello, que fuimos campeones”, cerró.